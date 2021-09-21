Hava durumuna dikkat! Bugünden itibaren değişecek…

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre hava durumu bugünden itibaren değişecek ve adeta mevsim geçişi yaşanacak. Birçok şehirde yağışlar görülürken hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair yeni tahminlerini yayınladı. Bugünden itibaren değişecek hava durumuyla birlikte sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirecek. Birçok şehirde hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece arasında düşerken, yağışlar perşembe günü yurdun büyük bölümünü etkileyecek. Cumartesi günü hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek ancak bunaltıcı seviyelere erişmeyecek.

YAĞIŞLAR YURDU ETKLEMEYE BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Sivas’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Trabzon’un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.