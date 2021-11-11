Hava sıcaklığı artıyor! Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) internet sitesinden 12-18 Kasım’ı içeren haftalık hava durumu raporu yayımlandı.

Rapora göre, halen Türkiye’nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

SİS UYARISI

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiği belirtilerek, ilgililerin ve vatandaşın dikkatli ve tedbirli olmaları, MGM’nin yayımlayacağı güncel tahmin ve uyarılarını takip etmeleri istendi.

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