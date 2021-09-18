Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yeni özellikler eklendi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında güncelleme yapıldı. Güncellemeyle uygulamaya yeni özellikler eklendi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, yeni özellikler eklenerek geliştiriliyor.

Google Play Store ve App Store platformlarında yayınlanan uygulamaya, bugün yayınlanan güncellemeyle yeni özellikler eklendiği ve yaşanan bazı sorunların düzeltildiği aktarıldı.

“AŞI ADI VE GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER İSİMLİ ALANLAR EKLENDİ”

Güncellemeyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Aşı Kartları sayfasında yer alan kart bilgilerine Aşı Adı ve Geçerli Olduğu Ülkeler isimli alanlar eklendi.

* HES Kodu sorgu sonuç diyaloğunda yer alan, HES Kodu ayarlarından izin verilmeyen seçenekler listede gri ikon ile İzin Verilmedi ibaresi yer alarak gösterilecek şekilde düzenlendi.

“DURUMUMU GÖRÜNTÜLE MENÜSÜ EKLENDİ”

* Ana menüye Durumumu Görüntüle isimli yeni bir menü eklendi. Kişinin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek olmadan direkt olarak diyalog ekranı açılacak ve sorgu sonuç diyalog penceresi görüntülenecek.

* HES Kodu ayarlarından izin verilmeyen seçenekler listede gri ikon ile İzin Verilmedi ibaresi yer alarak gösterilecek.

* Kayıtlı bir HES kodu bulunmaması durumunda hata mesajı gösterilir.

* VoiceOver ile bazı ekranlarda yaşanan sorunlar düzeltildi.

* Telefon numarası ile giriş sayfasında yaşanan Bluetooth boarding sayfasına geçme hatası düzeltildi.

* Gizlilik sözleşmesinde yer alan ‘okudum, anladım’ seçim kutusunun seçilememe hatası düzeltildi.