Hayat pahalılığı araştırmasında çarpıcı sonuç: Halkın sadece yüzde 6’sı TÜİK ile aynı kanaatte

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve CEO’su Özer Sencar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı enflasyon rakamlarından sonra seçmene kendi gözlemlerine göre hayat pahalılığının ne kadar arttığının sordukları kamuoyu çalışmasının sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.

“HALKIN SADECE YÜZDE 6'SI TÜİK'LE AYNI KANAATTE”

Buna göre halkın sadece yüzde 6'sı TÜİK'in açıkladığı rakamlarla aynı kanaatte. Yüzde 43'ü, enflasyonun yüzde 40'tan daha fazla arttığını düşündüğünü söylüyor. Halkın yüzde 60'ından fazlası ise enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğunu düşünüyor.

ENFLASYONUN YÜZDE 40'TAN FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜZDE 43

Araştırmaya göre enflasyonun yüzde 17 ve daha az olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 5.8. Yüzde 17- yüzde 30 arası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 20.7. Yüzde 30- yüzde 40 arası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 19.3. Yüzde 40'tan daha fazla olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 42.8.

AKP'LİLERİN YÜZDE 29'U, MHP'LİLERİN YÜZDE 37'Sİ ‘ENFLASYON YÜZDE 40'TAN FAZLA' DİYOR

Partilere göre dağılımına bakıldığında ise;

Enflasyonun yüzde 17'den daha az olduğunu düşünen AKP'li seçmen oranı yüzde 9.7 iken, yüzde 40'tan daha fazla olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 28.9.

Enflasyonun yüzde 17'den daha az olduğunu düşünen MHP'li seçmen oranı yüzde 3.2 iken, yüzde 40'tan daha fazla olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 36.7.

Enflasyonun yüzde 17'den daha az olduğunu düşünen CHP'li seçmelerin oranı yüzde 2.8 iken, yüzde 40'tan daha fazla olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 64.2.

Enflasyonun yüzde 17'den daha az olduğunu düşünen İYİ Parti'li seçmelerin oranı yüzde 1.4 iken, yüzde 40'tan daha fazla olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 62.4.

Enflasyonun yüzde 17'den daha az olduğunu düşünen HDP'li seçmelerin oranı yüzde 6.0 iken, yüzde 40'tan daha fazla olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 45.2.

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