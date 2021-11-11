Hayrettin Karaca, Zeki Müren ve Kadir Topbaş’ın isimleri sokaklarda yaşayacak
İstanbul’da bazı sokakların ismi değişti. TEMA’nın kurucu onursal başkanı 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, Zeki Müren ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın adı İstanbul’un sokaklarında yaşayacak.
İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının üçüncü birleşiminde İstanbul'da bazı sokak isimlerinde değişiklik yapıldı.
Avcılar'da Üniversite Mahallesi'nde isimsiz bir sokağa 2020 yılında hayatını kaybeden TEMA'nın kurucu onursal başkanı “Toprak Dede” Hayrettin Karaca'nın ismi verildi. Beşiktaş Konaklar Mahallesi'ndeki Akağaç Sokağı'nın adı “Zeki Müren Sokak” olarak değiştirildi.
Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki G-1022 Caddesi'nin adı “Şehit Eren Bülbül Caddesi”, G-1021 Caddesi'nin adı da “Dr. Mimar Kadir Topbaş Caddesi” oldu.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İBB doktorlarından Ümit Erdem'in adı da Fatih Aksaray'da bulunan binaya verildi. Hizmet binası “İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü Dr. Ümit Erdem Ek Hizmet Binası” olarak isimlendirildi.