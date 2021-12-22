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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atama

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Yayınlanma: 04:20 - 22 Aralık 2021 Güncellenme:
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atama

Resim Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi gereğince görevden alındı.

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