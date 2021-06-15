Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül üç maaş alıyormuş!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çift maaşlı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün üçüncü yerden aldığı maaşı da tespit ettiklerini söyledi. Yavuzyılmaz, bakan yardımcısının aylık toplam 81 bin 5 lira aldığını öne sürdü.

Deniz Yavuzyılmaz beş gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün, aynı zamanda Sun Express A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan Yrd. maaşı: 27.917 TL Sun Express YK ücreti: 3.750 Avro Aylık toplam gelir: 27.917+39.262=67.179 TL” ifadelerini kullanarak, Ticaret Sicil Gazetesi'ni kaynak göstermişti.

Yavuzyılmaz dün yine bir paylaşımda bulundu; “AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün, üçüncü yerden aldığı maaşı da tespit ettik. Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ücreti: aylık 10.370 TL+ yıllık 4 maaş ikramiye. Üç yerden toplam aylık geliri: 81.005 TL” ifadelerini kullanan CHP’li vekil, bu kez de Eximbank Genel Kurul Tutanağı’nı kaynak gösterdi.

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