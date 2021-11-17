Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışlamadı

AKP'nin bugünkü grup toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erdoğan konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görüldü.

Zekeriya ALBAYRAK

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı eleştirdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

“BU YOLDA FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLAMAM”

*Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

*Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim.

*Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

ELVAN ALKIŞLAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Erdoğan’ı alkışlamadığı görüldü.

ELVAN NE DEMİŞTİ?

TL’de sert değer kaybı devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün “Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor.” açıklaması yapmıştı. Elvan şunları söylemişti:

“Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz.”

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