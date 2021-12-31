Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı giriş sınavı yapılmak suretiyle 136 sözleşmeli personel istihdam edecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle 136 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 10 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacak.

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