HDP, İstanbul 4. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’li milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

“BEKLE BİZİ İSTANBUL”

Mithat Sancar kongrede yaptığı konuşmasına “Ne diyordu Vedat Türkali, ‘Bekle bizi İstanbul’ diyordu. İşte İstanbul, işte HDP, işte halkların ortak iradesi. Buradayız” diyerek başladı.

Sancar, “Bu ülkenin halklarının büyük barışa ihtiyacı var, bu ülkenin halklarının güçlü demokrasiye ihtiyacı var, bu ülkenin emekçilerinin yoksullarının aşa, işe refaha ihtiyacı var. Mağdurların, ezilenlerin adalete onurlu bir yaşama ihtiyacı var. HDP işte bunun içindir” dedi.

“BÜTÜN TÜRKİYE BİZİ BEKLİYOR”

Eski il yönetimine teşekkür eden Mithat Sancar, “Yeni seçilecekler de bu mirası en güzel şekilde devralıp büyütecekler. Ve büyüdükçe kazanacağız. İstanbul bizi bekliyordu, geldik. Bütün Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. DHA

İlginizi Çekebilir HDP'li Nusrettin Maçin'e Meclis'ten çıkarma cezası