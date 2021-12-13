HDP kongresine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından HDP İstanbul 4’üncü Olağan Kongresiyle ilgili yapılan açıklamada “Katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi’nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.