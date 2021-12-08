HDP’li Nusrettin Maçin’e Meclis’ten çıkarma cezası
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşması esnasında, “Kürdistan'a özgürlük” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra Maçin'e 3 birleşim çıkarma cezasını oyladı. Oylama sonucu Maçin'e 3 birleşim katılmama cezası verildi.