Haberler - Gündem

HDP’li Nusrettin Maçin’e Meclis’ten çıkarma cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e,  TBMM Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.

Yayınlanma: 21:48 - 08 Aralık 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
HDP’li Nusrettin Maçin’e Meclis’ten çıkarma cezası

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşması esnasında, “Kürdistan'a özgürlük” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra Maçin'e 3 birleşim çıkarma cezasını oyladı. Oylama sonucu Maçin'e 3 birleşim katılmama cezası verildi.

Meclis karıştı! Vekiller arasında yumruklu kavga İlginizi Çekebilir Meclis karıştı! Vekiller arasında yumruklu kavga

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
HDP Meclis Şanlıurfa TBMM