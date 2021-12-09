Hediye edilen vapuru satışa çıkardılar

İstanbul Boğazı'nda uzun yıllar şehir hatları vapuru olarak hizmet verdikten sonra Trabzon'a gezinti teknesi olması amacıyla gönderilen ancak gezinti maliyetinin yüksek olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşikdüzü Belediyesi'ne verilen vapur, İlçe Belediye Meclisinin aldığı kararla satışa çıkarılıyor.

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Trabzon Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıl önce İstanbul’dan getirilen o günkü adıyla “Kızıltoprak” olan daha sonra “Mavi Karadeniz” ismini alan şehir hatları vapuru Beşikdüzü ilçesine 6 yıl önce verilmişti.

Dönemin AK Partili Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu tarafından gemi sosyal etkinlik kapsamında yaklaşık 4 yıl Beşikdüzü Limanı’nda çay ocağı olarak hizmet verirken, gemiye gelenler adeta İstanbul Boğazı’ndaki ortamı yaşayarak stres atıyordu. ancak belediye başkanlığının CHP’li belediye geçmesinin ardından gemi bulunduğu yerde adeta çürümeye terk edilirken, geçtiğimiz aylarda CHP'li Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramiz Uzun, geminin meclis kararıyla satışa çıktığı yönünde görüş bildirmişti.

Konuyla ilgili bilgi veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beşikdüzü Belediye Meclis üyesi Doğukan Zıp, Belediye Başkanının 2 ay önce geminin kiralanmak için meclisten yetki istediğini hatırlattı.

Zıp “Biz meclisteki arkadaşlarla bu geminin burada hibe olduğunu, hibe bir malın etik kuralları gereğince satışının ahlaki olmayacağını kendisine ifade ettik. Ancak kendi siyasi organizasyonundaki meclis üyeleri ile satış kararını onaylattı. Bu geminin burada ilçemizin sembolü olan bir milli değer olan geminin hurda piyasası değeri üzerinden satışı yapılacağını kararlaştırıldı mecliste. Hal böyle iken biz Beşikdüzü'ndeki siyasi faaliyet sürdüren insanlar olarak bu geminin burada kalıp ticari faaliyetine burada devam edip ilçede istihdam sağlamasını istiyoruz. O noktada ilçede kamuoyu oluşturmak adına Allah izin verirse hep beraber verdiğimiz mücadele neticesinde bu geminin burada kalmasını sağlayacağız” dedi.

Gemi için konuşulan rakamın 400-500 bin TL civarında olduğunu kaydeden Zıp, “Şu an Belediye meclisinde bu gemi için konuşulan rakam 400-500 bin TL civarında. Günümüz ekonomik imkânları göz önünde bulundurursak bu rakam bir araç dahi almıyorken Beşikdüzü Belediyesi 50 ton ağırlığında olan gemiyi 400 -500 TL civarında bir rakamla bir firmaya satma noktasında kararlı” diye konuştu.