Hekimler ‘Beyaz Yürüyüş’ başlattı: Seslerini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyorlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi hekimler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini duyurmak için “Emek bizim söz bizim” sloganıyla Ankara’ya yapacakları ‘Beyaz Yürüyüş’e bugün Kadıköy’den başladı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Bugün mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılara, bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi hekimler, “Emek bizim söz bizim” sloganıyla İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirecekleri yürüyüşe Kadıköy'de başladı. Yürüyüş öncesi ise bir basın açıklaması yapıldı.

Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu katılırken, çeşitli meslek odaları da hekimlere destek verdi. Hekimler sık sık ‘bu daha başlangıç mücadeleye devam’, ‘yaşamak, yaşatmak istiyoruz’, ‘sağlıkta şiddet sona ersin’ sloganları attı.

“ÖNLÜĞÜMÜZÜN BEYAZINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN YÜRÜYORUZ”

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Sağlığın piyasalaştırılması, emeğimizin değersizleştirilmesine karşı uzun soluklu, inişli çıkışlı mücadelelerden geçtik. Sağlığı çökerten dönüşümü tümüyle durduramasak da gerçek yüzünü en başından beri gösteren bir meslek örgütünün, Türk Tabipleri Birliği'nin emekçileri olmaktan hep onur duyduk.

* Bu çöküşün önüne katıp bizden götürdüklerini görmek, göstermek de ona karşı mücadele etmek de hepimizin sorumluluğu oldu. Bugün mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılara, bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz.

* Bu topraklarda hekimlik mesleği tüm değerleri ile birlikte tüketilip, hekimler hızla dönen bir çarkın dişlisine dönüştürülürken artık ‘geçinemiyoruz' diyen meslektaşlarımız yabancılaştıkları emeklerinin karşılığını alamazken, en ağır iş kolunda çalışan işçiden daha uzun saatler boyu, hem de ölümüne, güvenlik alanında görev yapanlar kadar can korkusuyla, şiddete uğrama tehlikesiyle çalışmaya zorlanıp, baskılar, yıldırma ve değersizleştirme ile baş başa bırakılırken, genç meslektaşlarımız artık bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor.

* Kendi topraklarını terk edip göçmenliğe zorlanıyor. Biz gücümüzü hep mesleğimizden aldık. İnsandan yana, yaşamdan yana bizim değerlerimiz.

“SAĞLIKTAKİ ÇÖKÜŞE DUR DEMENİN GÜNÜDÜR”

“Emek bizim söz bizim” diyen Fincancı şunları söyledi:

* Salgın dönemi mesleki özerkliğimizin, etik ilkelerimizin değerini ortaya çıkarmanın yanında, sağlığın nasıl başat bir rol oynadığını, yaptığımız mesleğin anlamını, önemini bir kere daha hepimize ve tüm insanlığa gösterdi.

* Bugün bu gerçekleri tüm çıplaklığıyla görmüşken ortak değerlerimizi, mesleki mücadelemizi, coşkumuzu, ortak umutlarımızı, taleplerimizi de göstermenin, sağlıktaki bu çöküşe artık dur demenin günüdür, bugün tüm meslektaşlarımıza biz birlikteysek umut var demenin günüdür.

“SAĞLIK SİSTEMİ İFLAS ETMİŞ DURUMDA”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip ise sağlık sisteminin iflas etmiş durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

* Sağlık sistemi tamamen ticarileşmiş, 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanan, işyeri hekimlerinin taşeron firmalar aracılığıyla işyeri patronlarının dilinin arasına sıkıştırılan, gerçekten işçi sağlığını düşünmeyen bir sistemin içindeyiz.

* Genç meslektaşlarımız ülkeyi terk ediyor. Orta yaşlardaki meslektaşlarımız tükendikleri için artık meslekten kaçıyorlar. Son 20 ayda 9 binin üzerinde kamudan istifa gerçekleşti. Bugün gerçekten sağlık sistemi sadece hastanelerin dolu olmasıyla övünüyor.

* Oysa bizim amacımız koruyucu sağlık sistemini savunmak olmalı. Emekliliğe yansıyan tek ücret talep ediyoruz. Şu anda 80 yaşındaki meslektaşlarımız geçinmek için çalışmak zorundalar, bunları söylüyoruz. Aşama aşama sesimizi yükselteceğiz.

* Başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu biliyoruz. Hem halkımızın hem hekimlerin hem sağlık çalışanlarının, herkesin mutlu olabileceği, iyi hizmet alabileceği bir sağlık sistemi istiyoruz. Bunu da haykırmak için Ankara'ya doğru yürüyüşe çıkıyoruz.

ANKARA'DA FORUM DÜZENLENECEK

Kadıköy'den başlayacak yürüyüşün ilk durağı 24 Kasım Çarşamba günü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önü olacak. Aynı gün saat 17.30'da bir basın açıklaması yapılacak.

25 Kasım Perşembe günü Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde karşılanacak olan yürüyüş kolu, ertesi gün Eskişehir'de ‘Varlığımız Sağlığımız Anıtı' önünde karşılanacak.

‘Beyaz Yürüyüş'ün son gününde ise saat 12.00'da TTB önünde buluşulacak. Ardından Yılmaz Güney Kültür Merkezi'nde Beyaz Forum başlayacak. Forumda sağlık alanında karşılaşılan sorunlar, hekimlerin Sağlık Bakanlığı'ndan beklentileri dile getirilecek.

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