‘Helal muayene’ geliyor

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda Helal Akreditasyon Kurumu’yla ilgili yapılacak çalışmalar da sıralandı. Ülkemizin gittikçe büyüyen küresel helal ürün pazarından daha fazla pay alması için çabaların artırılacağı vurgulanan programda, 2022 için 'helal muayene' ve 'helal turizm' konusunda da düzenlemeler yapılacağı açıklandı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'nda Helal Akreditasyon Kurumu'yla ilgili yapılacak çalışmalar da sıralandı. Ülkemizin gittikçe büyüyen küresel helal ürün pazarından daha fazla pay alması için çabaların artırılacağı vurgulanan programda, 2022 için “helal muayene” ve “helal turizm” konusunda da düzenlemeler yapılacağı açıklandı. Programda, “Helal akreditasyon uygulama alanlarının (helal muayene, helal turizm vb.) genişlemesiyle birlikte yeni helal akreditasyon programları oluşturulacaktır” denildi. Raporda, “helal muayene” ve “helal turizmin” içeriğiyle ilgili ayrıntı verilmedi.

Helal ürün ve hizmetlerle ilgili çalışmalarda Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve TSE işbirliği yapacak.

HELALİNDEN MUAYENE

2022 Yıllık Programı'nda, yapılacak “helal” çalışmalar şöyle sıralandı:

– Helal Akreditasyon Kurumunun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve faaliyet hacmi ve çeşidi artırılacaktır. Helal akreditasyon usul ve esaslarını düzenleyen uygulama dokümanları hazırlanacaktır. Bahse konu dokümanlar, Helal Akreditasyon Kurumu'nca yapılmış ve yapılacak olan tüm denetimlerden elde edilecek tecrübelerden de istifade edilerek güncellenecektir.

– SMIIC bünyesinde teşkil edilmiş olup gıda ve hizmet sektörleri gibi kritik uygulama alanlarında helal standardı oluşturmakla iştigal eden teknik komitelere iştirak edilecek, ülke menfaatlerimiz doğrultusunda uluslararası standartların hazırlanması sağlanacaktır.

– Helal akreditasyon uygulama alanlarının (helal muayene, helal turizm vb.) genişlemesiyle birlikte yeni helal akreditasyon programları oluşturulacaktır.

– Helal kalite altyapısında çalışacak beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasını teminen eğitimler düzenlenecektir.