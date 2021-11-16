Helalleşeceğiz ama haram lokma yiyenlerle değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açıklamasına Muharrem Erkek, “Bu, hesap sorulmayacak demek değil” diyerek destek verdi. Özgür Özel de “Helalleşme harama el açanlarla olmaz” dedi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Helalleşeceğiz” açıklamasına partinin iki üst düzey isminden “Helalleşeceğiz ama bu hesap sorulmayacak anlamına gelmiyor” sözleriyle destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Helalleşme sadece helal lokma yiyenlerle olur. Harama el açanlarla olmaz. Onlara sessiz kalanlarla da olmaz. Onların doyurduğu haramzadelerle asla olmaz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Geçmişi deşmek, yaraları kanatmak değil. Helalleşeceğiz ama hukuk içinde milletin her kuruşunun hesabı da sorulacak” dedi. Erkek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“TARİHİ BİR BARIŞ ÇAĞRISI”

HELALLEŞME VE HESAPLAŞMA: Genel Başkanımız, tarihi bir barış çağrısı yaptı. ‘Helalleşeceğiz' dedi, ama bu ‘Hesaplaşmayacağız' anlamına gelmiyor. Helalleşme ayrı, hesaplaşma ayrı. Biz iktidarımızda, 83 milyonun huzur içinde, kardeşçe yaşayacağını hep söyledik. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi tekrarladık. Toplumsal kesimlerle helalleşmek bu anlamdadır. Yoksa iktidarla, sarayla helalleşmek diye bir konu yok.

BUNLARI UNUTMAYIZ: Kamu bankalarındaki batık kredilerden tutun da Varlık Fonu eliyle bu ülkenin şirketlerinin yağmalanmasına kadar ihalelere fesat karıştırmaya kadar birçok usulsüzlük ve yolsuzluk yaşandı. Bunlar hukuka uygun biçimde mutlaka soruşturulacak. Devletin dini adalettir. Türk Telekom dosyası yeniden açılmasın mı? 128 milyar dolar araştırılmasın mı? Bunlar milletin parasını yağmadılar. Beşli çete masaya yatırılacak. Usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üzeri örtülmeyecek. Milletin her kuruşunun hesabını soracağız.

SAÇMALIKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti heyetiyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde sosyal medya paylaşımında bulunarak, “Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum” ifadelerine yer verdi. CHP lideri, yaklaşık 2 saatlik bir görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

■ Ülkeyi fakirleştirip, ihracat yapacağım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız. n ‘Ne kadar çok fakir olursa, o kadar çok ihracat yapacağız ve buradan gelir elde edeceğiz' diye akla mantığa sığmayan bir düşünceyle karşı karşıyayız.

“TÜRK LİRASININ NASIL ERİDİĞİ BELLİ”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ekoniminin kitabını yazdık” sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

■ ‘Ekonomiyi çok iyi biliyorum, bu işin kitabını yazdım…' Kitabını yazdığının nasıl olduğu belli. Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli.

■ Üretene, alın teri dökene, istihdam yaratana her zaman saygımız var. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız.

■ Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler. Bizi dinlesinler. Ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı anlatmaya devam edeceğiz.