Hem sınavı kazandı hem de AKP İl Gençlik Kolları Başkanı oldu

Balıkesir Üniversitesi'nin adrese teslim öğretim görevlisi alımında dikkat çeken isim olan Balıkesir AKP il Yönetim Kurulu Üyesi ve Ensar Vakfı Yurdu Müdürü Hüseyin Murat Uysal, Bigadiç MYO için açılan öğretim görevlisi sınavını kazandı. Uysal'ın yaklaşık bir hafta önce de AKP İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atandığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Balıkesir Üniversitesi, muhasebe ve vergi bölümüne “İktisat lisans mezunu, Liderlik ve Küresel Girişimcilik alanında tezli yüksek lisans” yapmış öğretim görevlisi alımı için ilan vermiş, ilanda yer alan kriterlere sadece Balıkesir AKP il Yönetim Kurulu Üyesi ve Ensar Vakfı Yurdu Müdürü Hüseyin Murat Uysal’ın uyması dikkat çekmişti.

HEM SINAVI KAZANDI HEM AKP İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI OLDU

AKP’li yönetici Hüseyin Murat Uysal, Balıkesir Üniversitesi’nin Bigadiç MYO’da, muhasebe ve vergi bölümü için açtığı öğretim görevlisi alımı sınavını kazandı. 13 Eylül’de girdiği sınavda akademisyen olmaya hak kazanan Uysal, 2 gün önce AKP il Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandığı ortaya çıktı.

ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından, “Partimizin yeni atanan İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, kardeşimiz ziyaretimize geldi. Kendisine tekrar çalışmalarında başarılar diliyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uysal’ın AKP Balıkesir İl Başkanlığı resmi sitesinde hala yönetici olarak yer aldığı görüldü.

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