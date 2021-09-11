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Henüz 2 aylık evliydi! Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde teröristlerin askeri araca düzenlediği tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Şehit Babası Faruk Sınırtepe'nin sözleri ise yürekleri dağladı.

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Henüz 2 aylık evliydi! Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı

Suriye’nin İdlib kentinde komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe şehit düştü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit Sınırtepe için memleketi Kayseri’de cenaze töreni düzenlendi. Kalem Kırdı Camii’nde kılınan cenaze namazında, şehidin 2 aylık evli eşi Sevinç Oğuz Sınırtepe, eşinin askeri parkasını giyerek gözyaşı döktü.

Ayrıca, şehidin babası Faruk, annesi Suzan, kardeşleri İsmail, Enes ve Mustafa Ensar’da, şehidin bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

“OĞLUMUN YARIM KALAN DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK”

Ayakta durmakta güçlük çeken Şehit Babası Faruk Sınırtepe, “Oğlumun düğünü yarım kalmıştı, onu da yaptık” dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe’nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İHA

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