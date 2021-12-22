‘Hep AKP’ye oy verdik ama kapıları yüzümüze kapattılar’

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de mağdur edilen kooperatif üyeleriyle mecliste basın toplantısı yaptı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş 1Biz hep Ak Partiye oy verdik ama kapıları yüzümüze kapattılar" ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de kolluk kuvveti zoruyla evlerinden atılan kooperatif mağdurlarının yanı sıra benzer durumdaki kooperatiflerden gelen vatandaşlarla TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, kooperatif mağdurlarının yaşadığı soruna dikkat çekti.

“EV SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR DERT SAHİBİ OLDU”

Kooperatif yönetimlerinin vatandaşlara yaşattığı mağduriyetler için meclise araştırma önergesi vereceklerini söyleyen CHP'li Arık, “Adaletin olmadığı yerde zulüm başlar. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız dert sahibi oldu. Şehit ailesini ziyaret ettik. Bana, ‘Benim oğlum şehit oldu. Biz onun gönderdiği paralarla kooperatiften evimizi aldık, şimdi kooperatif evimizi elimizden alıyor' diyor.

Özel gereksinimli bir çocuk, bizi kendilerini evlerinden çıkartacak polis zannederek, bizden korktu. Kanser hastası bir annemiz dışarı atılıyor. Kış günü insanları sokağa atıyorlar. Böyle vicdan olur mu? Tüm bu mağduriyetlerin araştırılması için bugün TBMM'ye araştırma önergemizi sunduk. Umarım ki, bu mağduriyetler giderilir” dedi.

“BORÇLANDIRILAN ÜYELER EVLERİNDEN ATILDI”

Çetin Arık, kooperatifte üyelerin yönetimin değiştirmeyi başardığını ancak eski yönetim ve müteahhittin işbirliği yaparak, 2014 yılında tamamlanan ve üyelerin oturmaya başladığı bloku yeniden yapılmış gibi göstererek, hak ediş çıkardığını ve üyeleri borçlandırdığını, üyelerin evlerinden atıldığını söyledi.

Bazı kooperatiflerde de kesin hesap çıkartarak, üyelerine tapularını verdiğini ancak 8-9 yıl sonra ‘yanlış hesapladık' diyerek, üyelerden yeniden para istediğini ifade eden Arık, kooperatif yönetimleri ve işbirliği yapan müteahhitlerin sahte üye yaparak genel kurullarda istedikleri kararı çıkarttığını söyledi. Olayları incelemesi için mahkeme tarafından atanan bilirkişinin eşinin kooperatiften ev aldığı iddiasının araştırılması gerektiğini ifade eden Arık, temel atımı sırasında boy gösteren kişilerin yaşanan mağduriyet karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdi.

“HEP AK PARTİYE OY VERDİK AMA KAPILARI YÜZÜMÜZE KAPATTILAR”

Arık'ın açıklamasını yaptığı sırada Kayseri'de 4 üyenin daha tahliye edildiği bilgisi gelirken, evinden çıkartılan bir kadın, “Biz hep Ak Partiye oy verdik ama kapıları yüzümüze kapattılar” diyerek tepki gösterdi.

Yapı Kooperatifleri ile ilgili yasanın değişmesi gerektiğini belirten bir başka kooperatif üyesi de, “Her gelen yönetim üye yazıyor. Borcumuz bir türlü bitmiyor. Ömür boyu ödesek de bitmeyecek, çocuğumuza çoluğumuza kalacak. Yapı Kooperatifleri Kanununun acilen değişmesi gerekiyor” diye konuştu. Bir başka üye ise “Sarayın itibarını korumak için kendi itibarımızdan olduk” dedi.

İlginizi Çekebilir Belediye yıkıma geldi vatandaş isyan etti: Size oy verdik bize zulüm yapmayın!