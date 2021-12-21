HES, derenin can suyunu kesti balıklar ölmeye başladı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi’nde bulunan HES santralleri, havuzlarda su biriktirmesi nedeniyle dereye salınması gereken can suyunu kesmesi sonucu balıkların öldüğü iddia edildi.

İsmail AKDUMAN

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Araklı ilçesi Karadere Vadisi’ndeki Merkezköy’de bulunan HES santrali geçtiğimiz günlerde havuzlarında su biriktirmeye başladı. Şirket Karadere’ye salması gereken can suyunu da kesmesi üzerine, deredeki canlı hayatı tehlikeye girdi. Yöre halkı derenin kurumaya başladığını ve balıkların öldüğünü ileri sürdü.

DOĞAL YAŞAMI YOK EDİYORLAR

Önceki yıllarda dereye devlet tarafından kırmızı pullu alabalık yavruları bırakıldığını hatırlatan vatandaşlar, Karadere Vadisi’nde doğal yaşamın tehlike altında olduğunu ileri sürerek HES’e tepki gösterdi. Dere yatağını kurutanlar hakkında yasal işlem yapılmasını isteyen bölge halkı yetkilileri göreve çağırdı.

“SIRA BİZE DE GELECEK”

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Durmuş, Karadere'de balık ölümlerinin HES kaynaklı olduğunu öne sürdü. Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Durmuş, “Önce öldürmeye balıklardan başladılar. Yarın sıra bize gelecek buna izin vermeyeceğiz. Felaket geliyorum diyordu ve gelmeye başladı. Karadere’nin suyunu kestiler, derede yaşayan hiçbir canlıyı düşünmediler sucul böcekler, balıklar öldü. Belki de su samurları da zarar görmüştür. Ayrıca nesli tehlikede olan kırmızı benekli alabalığın göç döneminde su hiç kesilmemesi gerekirken maalesef kesilmiştir. Hani balık geçişi ve yeterli su bırakılacaktı. Bu insanların söylediklerine inanmak kendini uçurumdan aşağı atmak gibi bir şeydir” dedi.

“CEZA KESİLDİ Mİ?”

HES’e karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine dile getiren Yusuf Durmuş, “Buradan yetkililere sesleniyorum, kestiniz mi cezayı? Önce dereyi bir yıl boyunca kirlettiler bütün toprağa dereye verdiler balıklar öldü. Şimdi derenin suyunu kestiler balıklar öldü. Yarın tünel açacaklar, heyelanlar tetiklenecek bizler öleceğiz. Buradan sesleniyorum sizin rantınızın bizim sonumuz olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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