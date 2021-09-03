Hindistan Büyükelçisi Panda’nın İzmir hayranlığı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente ilk kez gelen Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda'yı makamında ağırladı. Ziyarette ilişkilerin güçlendirilmesi adına fikirler paylaşılırken Büyükelçi Panda kenti çok beğendiğini aktardı ve çektiği gün batımı resmini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda’yı makamında ağırladı. Bu yıl 90’ıncı kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’na da (İEF) katılım gösterecek olan Büyükelçi Panda ile Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer iyi ilişkilerin bundan sonraki süreçte de devam etmesi temennisinde bulundu.

İzmir’e ilk defa geldiğini ve kenti çok beğendiğini aktaran Panda, Kordon’dan çektiği günbatımı resmini de gösterdi. Panda, kalabalık bir heyet eşliğinde İzmir’e gelmeyi arzuladıklarını fakat corona virüsü pandemisinden dolayı Hindistan’da uygulanan çıkış yasakları sebebiyle bu düşüncelerini hayata geçiremediklerini belirtti.

İZMİR’DE HİNDİSTAN HAFTASI DÜZENLEME ÖNERİSİ

Mumbai ile İzmir’in kardeş kent ilişkisini hatırlatan Panda, 2022’de Hindistan’ın özgürlüğüne kavuşmasının 75’inci yılı için düzenlenecek kutlamalara dikkat çekerek İzmir’de Hindistan Haftası düzenlenmesini teklif etti.

Hint yemeklerinin, danslarının, sinemasının ve kültürel aktivitelerin yapılmasının ülkesinin tanıtılması için faydalı olacağını aktaran Panda, etkinliğin İzmir’de de şölen havası yaratacağını düşündüğünü ifade etti.

Pandemi sonrasındaki normal dönemde düzenlenecek ilk İEF’ye kalabalık bir heyetle katılmayı hedeflediklerini söyleyen Panda, önceki senelerde ticaret ve birçok konuda bunun verimini aldıklarını belirtti. Ev sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de, Büyükelçi’nin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Hindistan ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için gereken desteği vereceğini söyledi.