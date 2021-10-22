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Hırsızlar, örümcek adam gibi tırmandı

Elazığ'da bir iş yerinin penceresine örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 00:21 - 22 Ekim 2021 Güncellenme:
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Olay, Yurtbaşı beldesinde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir iş yerinin penceresinden girerek 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı.

Çaldıkları bakır kabloyu iş yerinden dışarı çıkaran hırsızlar, daha sonra gözden kayboldu.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TIRMANDILAR

Öte yandan hırsızların örümcek adam gibi metrelerce yükseklikteki pencereye tırmanarak içeri girme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. İHA

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