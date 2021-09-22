Hırsızların kimlikleri şoke etti! Kahve de ikram etmişler

Bolu'da kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

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Kültür ve Sümer mahallelerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.A. (25), N.A. (21) ve F.A. (21) olduğunu belirledi.

KAHVE BAHANESİYLE HIRSIZLIK

Şüphelilerin tanıdık olduklarını, kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden ziynet eşyası ile para çaldıkları ve kendilerini bekleyen araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2’si kadın 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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