‘Hudut Namustur’ pankartı asan gence saldırıda bir gözaltı
İstanbul'da 'Hudut namustur' pankartı sebebiyle gözaltına alınan ardından serbest kalan Semir Yapıcı’ya evinin önünde saldıran 3 kişiden biri yakalandı. Gözaltına alınan A.S.’nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildiği öğrenildi.
Astıkları ‘Hudut Namustur’ pankartı ile gündem olan 6 genç geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan gençlerden Semir Yapıcı, 4 gün önce işe gitmek için evinden çıkarken 3 kişinin saldırısına uğradı. Sopalarla darbedilen Yapıcı hastaneye kaldırılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Olayın yaşandığı Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanan saldırı sonrasında çalışma başlattı, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Şüphelilerden biri yapılan çalışmada tespit edildi. İlçe ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildiği öğrenildi.