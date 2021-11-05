İBB 3 bin billboard’u kiralayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 bin billboard ve 85 megalight reklam uygulaması için ihale açtı. 10 yıllık işletme için muhammen bedel 390 milyon lira olarak belirlendi. İBB ayrıca 5 akaryakıt istasyonu ve Kadıköy'de bir binanın kiraya verilmesi için de 24 Kasım'da ihale düzenleyecek.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım’da yapacağı 3 ihalenin duyurusu bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

İBB, 3 bin billboard ve 85 adet megalight tipi reklam uygulamasının işletmeye verilmesi ihalesi açtı.

Uygulamaların 10 yıllık işletme süresi için belirlenen muhammen bedel 390 milyon TL, geçici teminat 11.7 milyon TL olarak hesaplandı.

24 Kasım’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü’yle yapılacak ihale için son başvuru tarihi 22 Kasım olarak belirlendi.

5 AKARYAKIT İSTASYONU KURULUP KİRAYA VERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca ihaleyle akaryakıt istasyonları inşa edilerek işletmeye verme ihalesi açtı.

Belediye mülkiyetindeki, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi (iki adet), Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, taşınmazlar üzerine akaryakıt İstasyonları yaptırarak kiraya verecek.

Akaryakıt istaysonları için 3 yıl için aylık 277 bin TL ve toplamda 9 milyon 972 bin TL muhammen bedel öngörüldü. İhale Kapalı Teklif Usulüyle 24 Kasım’da yapılacak.

6 KATLI BİNA VE AÇIK ALAN İHALESİ

İBB Resmi Gazete’de aynı gün yayımlanan üçüncü ihale duyurusunda da belediye mülkiyetinde bulunan Kadıköy İbrahimağa’daki 6 katlı bina ve açık alanın intifa hakkını ihaleye çıkardı. 20 yıl için aylık 15 bin 200 TL, toplamda 3 milyon 648 bin TL muhammen bedel belirlendi. İhale Kapalı Teklif usulüyle 24 Kasım’da yapılacak.

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