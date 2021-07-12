İBB Başkanı İmamoğlu, 6 kararı veto etti

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlıyor. Bugün komisyonlara sevk edilecek olacak başkanlık teklifleri arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ederek yeniden görüşülmek üzere meclise gönderdiği 6 dosya yer aldı.

İmamoğlu'nun veto ettiği dosyalar arasında haziran ayı oturumları sırasında AKP-MHP grubunun oyları ile 3 yeni araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin oyçokluğu ile kabul edilen kararlar bulunuyor.

01.01.2016- 01.06.2021 tarihleri arasında hizmet alım ve ulaşım ihaleleri ile doğrudan temin alımları gibi konuların araştırılması amacıyla “Yatırım ve Proje İzleme Araştırma Komisyonu” kurulması ile İstanbul’un genel olarak trafik ve ulaşım sorunlarına dönük olarak stratejik rapor sunmak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonu’nun araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesi, müsilajın etkileriyle ilgili Çevre Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu’nun araştırma araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesi kararları yeniden görüşülecek.

KARARLAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar, İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumları sırasında gerilime neden olmuştu. CHP grubu önce “evet” dediği tekliflere, içeriğini meclis oturumu sırasında öğrendiklerini ve komisyona kanuna aykırı ek yetkiler verildiğini gördükleri belirterek “hayır” oyu vermek üzere yeniden oylama istemişti.

Oylama tekrarlanmayınca tartışma yaşanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, araştırma komisyonlarına kanunda olmayan yetkiler verildiğini belirterek “Meclis çoğunluğunuz ile geçirirseniz biz bu komisyonların çalışmaması için elimizden ne geliyorsa yaparız. Burada milli irade diyeceksin…Salonun yarısı milli irade, diğer yarısı gayri milli irade mi?” diye tepki göstermişti.

OTOBÜSÇÜLERLE İLGİLİ TEKLİFLER DE VETO EDİLDİ

İmamoğlu'nun veto ettiği diğer kararlar arasında da AKP-MHP grubunun oyları reddedilen; Özel Halk Otobüsleri şirket payının İstanbul Ulaşım A.Ş bünyesinde hizmet veren taşımacıların hakediş hesaplamasına dâhil edilmesi, 172 adet otobüsün toplu taşımacılık faaliyetlerine devam edebilmesi için Otobüs AŞ'ye verilen toplu taşımacılık işletme yetkisinin uzatılması, özel taşımacılık işletme sistemi teklifleri de yer aldı. Veto edilen 6 dosya, önümüzdeki meclis oturumları sırasında gündeme alınarak oylanacak.