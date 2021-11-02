İBB Başkanı İmamoğlu metroya bindi: Umarım güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim’den Vezneciler istikametine giden metroya binerek, yeni başlayan metroda internet hizmeti için, "İnsanların haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı" mesajı verdi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı-Hacıosman metrosuna bindi. İBB'nin metrolara getirdiği internet hizmetine değinen İmamoğlu, “Artık internetimiz var. Metrodan haberleşmek önemli. İnsanların haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı” dedi.

Metroda başlayan internet hizmeti için hayırlı olsun dileklerini ifade eden İmamoğlu, “Umarım güzel anılarınızı ve güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız. Sadece metroda değil, WiFi hizmetini İstanbul'un birçok yerinde, özellikle öğrencilerimize ve gençlere sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.