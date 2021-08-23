İBB bütçesini İstanbullular oylamaya başladı

İBB’nin karar verme süreçlerine ilk kez İstanbulluları dahil ettiği “Katılımcı Bütçe” modeli, adım adım gerçekleşiyor. Vatandaşların önerilerini yaptığı ilk etabın ardından 9 temada 191 proje için oyların kullanılacağı ikinci aşamaya geçildi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), adil ve ortak akla dayalı belediyecilik hizmeti sunmak, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hakim kılmak için ilk “Katılımcı Bütçe” modelini hayata geçirdi. “Bütçe Senin, Karar Senin. İstanbul için Birlikte Karar Verelim” sloganıyla başlatılan projeyle; yerel demokrasinin güçlendirmesi ve İstanbulluların şehir hakkında daha çok söz sahibi olması hedeflendi.

PROJELER BELİRLENDİ

İstanbul Kent Konseyi ve İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, İBB'nin 2022 yılı bütçesi İstanbullularla birlikte hazırlanıyor. 12 yaşından büyük ve İstanbul'da ikamet eden tüm vatandaşlar, 2-15 Ağustos tarihleri arasında İBB sorumluluk alanına giren tüm konulardaki fikir ve proje tekliflerini https://butcesenin.istanbul/ adresi üzerinden belirtti. Ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde, İBB 2020-2024 Stratejik Planı ve mevzuata uygun, teknik açıdan yapılabilir projeler belirlendi.

OYLAMA 29 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

İstanbul'un bütçesinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda tercihini yapmak isteyen İstanbullular, https://butcesenin.istanbul adresinde ön plana çıkan projeleri inceleyerek, oylamaya başladı. 29 Ağustos 2021 tarihine kadar çevre, kültür, sağlık, sosyal, ulaşım, afet ve şehircilik temalarında, toplam 191 proje, oylanmayı bekliyor.



“İSTANBUL SİZİN KARARINIZLA GÜZELLEŞECEK”

Sosyal medyadan “Bütçe Senin Karar Senin” projesinin ikinci etabını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların birbirinden değerli projeleri İBB ile paylaşarak İstanbul'un sorunlarına çözüm önerileri geliştirdiğine dikkat çekerek, şimdi ön elemeyi geçen projeleri oylayarak hangilerinin uygulanacağına karar verme zamanının geldiğini söyledi. İmamoğlu, “İstanbul sizin projeleriniz ve kararınızla güzelleşecek. Bize yol gösterdiniz, 9 farklı temada onlarca proje değerlendirildi ve uygulanabilecek olanlar tespit edildi. Bu projelerden hangileri daha acil, hangileri İstanbul'a daha fazla fayda sağlar, cevapları yalnızca sizde. Her şey sizin projeye verdiğiniz değere bağlı. Sizin en çok sanal bütçe ayırdığınız projeleri hızla hayata geçireceğiz. Siz ne derseniz biz onu yapacağız. Bütçe senin, karar senin. Harekete geç, seçimini yap. Her şey çok daha güzel olsun” dedi.

EN ÇOK OY ALAN PROJE UYGULANACAK

İBB, her proje için maliyetlerine paralel olarak ayrı bir bütçe puanı belirledi. Sitede katılımcılara verilen 1.000 bütçe puanı, “Oylamayı Katıl” alanına girerek kullanılıyor. Birden fazla projeye oy verebilirken, seçilen projeler, sepete ekleniyor ve onaylanarak İBB'ye iletilmiş oluyor. Puanlama sonucunda seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacak ve İBB Meclisi'nin onayına sunulacak. İBB Katılımcı Bütçe Modeli; “Fikir, Öneri ve Proje Başvurularının Alınması”, “Ön Değerlendirme ve Teknik Değerlendirme”, “Projelerin Oylamaya Sunulması”, “Oylama Sonuçlarının Değerlendirilmesi” ile “Bütçe, Uygulama ve İzleme Çalışmalarının Yapılması” aşamalarından oluşuyor.

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