İBB kadına yönelik şiddete karşı ‘Kadının sözü var’ başlıklı etkinlikler düzenliyor

İBB, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ için 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında “Kadının Sözü Var” başlıklı bir çok etkinlik düzenleyecek. Etkinliklerde Kadına şiddete karşı ortak duyarlılık ve bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor.

25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında “Kadının Sözü Var” başlığı altında, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliklerde söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmaları yer alıyor.

ETKİNLİKLERE ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Hasibe Eren, Sinem Öztürk Uslu, Gül Erda, Gökçe, Samida ve daha pek çok tanınmış simanın katılacağı programlarda, oyuncu Sinem Öztürk Uslu ve yapımcı Müge Turalı, 27 Kasım Cumartesi ‘Medyada Kadın Olmak' başlıklı söyleşide İstanbullularla buluşacak.

ETKİNLİKLER 25 KASIM'DA BAKIRKÖY'DEKİ SÖYLEŞİ İLE BAŞLAYACAK

Etkinlikler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle'nin, 25 Kasım Perşembe günü Bakırköy Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği söyleşi ile başlayacak.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DE KONUŞULACAK

İstanbul Sözleşmesi, Kadın Edebiyatçıların Gözünden Türkiye ve Dünyada Kadın Olmak, Medyada Kadın Olmak, Erkek Egemen Yoruma Hapsedilen Müslüman Kadın, Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Güzellik Dayatması ve daha pek çok konu konuşulacak. Yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları İstanbul'un her iki yakasında yer alan İBB Kültür Merkezleri'nde kadınlarla bir araya gelecek.

25 Kasım'da başlayacak “Kadının Sözü Var” etkinliklerinin ilk gününde oyuncu Hasibe Eren ve müzik sanatçısı Gül Erda iki farklı etkinlikte yer alacak.

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