İBB Meclisi’nde AKP’nin teklifi tartışma yarattı

İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş ve Gösteri Merkezi'nde ağustos ayı oturumlarının birinci oturumu tamamlandı.

Oturumda AKP grubu, pandemi nedeniyle mağdur olan minibüsçü esnafının İSPARK'a olan 1 Ocak 2020 – 12 Temmuz 2021 arası borçlarının silinmesi ve 13 Temmuz 2021'den 31 Aralık 2021'e kadar İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaları için ek gündem teklifi sundu.

“DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, teklifin popülist ve siyasi şov amacı taşıdığını belirterek şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanının deyimiyle pandeminin bittiği, kısa çalışma ödeneğinin, işten çıkarma yasağının kalktığı bir dönemde böyle bir teklif sunuluyor.

* Mali sonuçları düşünülmemiş, plansız önergeler bunlar. Minibüs esnafına destek vermek istiyorsanız UKOME gündemine getirdiğimiz, defalarca reddedilen 750 minibüsün ve 250 dolmuşun taksiye dönüşme talebine onay verin.

* İBB gelirlerini nasıl düşürür, giderlerini nasıl azaltırım anlayışı ile öneriler sunuluyor. 1.5 yılda İBB olarak bir çok sübvansede bulundu. 1.5 yıl sonra pandeminin bittiği bugünlerde sunulan öneri, dostlar alışverişte görsün çabası.

“RASYONEL DEĞİL”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da önerinin rasyonel olmadığını belirterek minibüs esnafının otobüslere dönüşmesini sağlayacak bir çalışma yapılması gerektiğini yoksa bu sorunun İBB'yi uzun yıllar meşgul edeceğini kaydetti.

Teklif AKP-MHP grubunun oylarıyla gündeme alınarak komisyonlara sevk edildi. Meclis oturumunda Deprem ve Doğal Afet Komisyonu'nun İstanbul'un depreme hazırlık çalışmalarıyla ilgili 4 ay boyunca çalışarak rapor hazırlamak üzere görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

İETT'nin pandemi nedeniyle düşen gelirleri nedeniyle 2021 yılı bütçesinde öngörülen 100 milyon liralık iç borçlanma hakkını kullanabilmesi için sunulan teklif de oy birliği ile kabul edilerek komisyonlara sevk edildi.

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