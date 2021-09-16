İBB Meclisi’nde Beykoz Çayırı tartışması

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, tepki çeken Beykoz Çayırı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Karar ile çayır alanının genişletildiğini söyleyen Aydın, “Hayırlı bir iş yaptığımıza inanıyorum” dedi. Önceki dönem Zeytinburnu Belediye Başkanı olan Aydın’a ilçede yükselen 16/9 kulelerinin hatırlatarak tepki gösteren CHP’li Tarık Balyalı “16/9 faciası ile birlikte İstanbul siluetini değiştiren bir belediye başkanına Beykoz Çayırı’nı emanet etmeyiz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin 15 Eylül tarihli oturumunda tarihi Beykoz Çayırı, AKP'lilerin oyları ile Millet Bahçesi'ne dönüştürülmüştü. CHP grubunun karşı çıktığı karar, çayırın yapılaşmaya açılacağı gerekçesiyle tepki çekmişti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın İBB Meclisi'nin 16 Eylül tarihli oturumunda konuyla ilgili açıklama yaptı. Millet Bahçesi projesinin bütün alanının 116 bin metrekareyi kapsadığını belirten Aydın, 38 bin metrekarelik çayırın 55 bin metrekare büyütülerek 93 bin metrekareye çıkartılacağını, işgallerin kaldırılacağını söyledi.

Kamuoyunda yapılan ‘çayırıma dokunma’ çağrılarına tepki gösteren Aydın “Beykoz Çayırı'nın alanını genişletiyoruz, nasıl ‘çayırıma dokunma' deniliyor anlamıyor. Hayırlı bir iş yaptığımızı biliyoruz ve inanıyoruz” dedi. Beykoz'dan CHP'li İBB Meclis Üyesi Gülay Demirel, projenin ihtiyaç olan başka bir yere yapılması gerektiğini belirterek “Burası zaten milletin” dedi.

“16/9 FACİASINI YAŞATAN BELEDİYE BAŞKANI”

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önceki dönem Zeytinburnu Belediye Başkanı olan Aydın'a ilçede yapılan ve İstanbul'un siluetine hançer gibi saplanan 16/9 kulelerini hatırlatarak yanıt verdi.

Balyalı şunları söyledi:

* Belediye başkanı plan notlarını açsın okusun. Orada bir emsal artışı var mı, yükseklik artışı var mı, zemin altına otopark var mı okusun, baksın. Ayrıca biz kendisini 16/9 faciasını yaratan ilçenin belediye başkanı olarak biliriz.

* 16/9 faciası ile birlikte İstanbul siluetini değiştiren bir belediye başkanına Beykoz Çayırı'nı emanet etmeyiz. Hiç kusura bakmayacak. Kendisini İstanbul tarihine en olumsuz eserlere imza atan belediye başkanı olarak geçirtmiştir.

* 16/9 ile İstanbul'un siluetini bozan yapıların yapıldığı yerin belediye başkanıdır. Şimdi biz bu belediye başkanına Beykoz Çayırı'nı emanet edeceğiz öyle mi? Sayın başkan bu ısrardan vazgeçsin.

* Bu emsal sevdasından vazgeçsin. Beykoz Çayırı'nı olduğu gibi bıraksın, tavsiyemiz budur. Sayın başkan bu konularda kendisine çeki düzen versin” diye tepki gösterdi.

“SÖZÜNÜ GERİ ALSIN”

Aydın da “Sayın sözcünün sözlerine dikkat etmesini ve sözlerini geri almasını talep ediyorum. Belediye başkanlığı yetkisini kullanıp kullanmayacağımızı halk bilir. Ona Beykoz halkı karar vermiştir ve Beykoz tarihinin en çok oy oranı ile seçmiştir bizi. Zeytinburnu halkı 4 dönem üst üste bizi seçti” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi'nde 15 Eylül tarihinde oy çokluğu ile Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifi doğrultusunda Beykoz Çayırı planlara “Millet Bahçesi” olarak işlenmişti.

Çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının önü açıldı.

Yapılarda yükseklik 4.50 metreden 6.50 metreye, inşaat hakkı da 0.02'den 0.05'e çıkarıldı. Yapılan değişiklik ile Beykoz Çayırı’nda inşaat alanı, bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltildi.