İBB Meclisi’nde ekonomik kriz tartışması: Türkiye uçurumdan aşağı düştü

İETT’nin 2022 yılı bütçe görüşmelerine, Ağrı Belediyesi’nin aldığı otobüsler, 300 otobüs alımı için 11 aydır Cumhurbaşkanlığında bekleyen kredi onayı ve yaşanan ekonomik kriz tartışması damga vurdu. CHP’li Tarık Balyalı “Ülkenin şartları ortada, doları 10 liraya biz getirmedik. Dünya ekonomik olarak zorda olabilir. Herkes bundan etkileniyor olabilir. Ama biz uçurumdan aşağı düştük. Bu ekonomik gelişmelerden bizim kadar olumsuz etkilenen hiçbir ülke yok. Biz bu şartlar altında İBB’yi, İSKİ’yi, İETT’yi yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nde gerçekleştirilen İETT 2022 yılı bütçe görüşmesi sırasında siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında tartışma yaşandı. AKP'li Meclis Üyesi Abdullah Özdemir, AKP'li Savcı Sayan'ın başkanlığını yaptığı Ağrı Belediyesi'nin aldığı yeni otobüslere atıf yaparak İBB'nin 2.5 yılda tek bir otobüs bile alamadığını söyledi ve “İsterseniz Ağrı'dan talep edelim, kendi meclislerinde karar alsınlar İstanbul'a 2 otobüs göndersinler” dedi. İstanbul'da yıllardır tartışma konusun olan yolda kalan, hurdaya çıkan metrobüs hattı için alınan Phileas otobüslerle ilgili de “33'ü hala kullanılıyor. Sanki hepsi çöp olmuş gibi algı yaratılıyor” dedi.

“AĞRI’YI GÜNDEME GETİRECEKLERİNE KÜLLİYEYE DİLEKÇE YAZSALARDI”

Özdemir'e yanıt veren İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, Ağrı Belediyesi'nin aldığı otobüslerin Çin malı olduğunu söyleyerek araçların bir yıl sonra sorun çıkarmaya başlayacağını kaydetti. Sarı “Bir sene sonra o Ağrı’daki otobüsler ikinci bir Phileas fiyaskosuyla karşı karşıya kalır” dedi. İBB'nin 300 otobüs alımı yapmak için 11 aydır Cumhurbaşkanlığı’ndan dış kredi için onay beklediğini hatırlatan Sarı “Keşke Ağrı'yı gündeme getireceklerine buradan bir dilekçe yazsalardı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, bu araçların artık alınmasıyla ilgili bir onay alsaydık” dedi.

“GARİP GURABANIN PARASI ÇAR ÇUR EDİLDİ”

Phileas marka otobüslerle ilgili de açıklama yapan Sarı şunları söyledi:

“Hollanda ovalarına göre dizayn edilmiş daha Avrupa’da bile denenmemiş bir aracı İstanbul’un topografik yapısına uygun olmayan araçları almak hangi aklın ürünüdür? 33 araç kullanılıyor, geri kalan 17'si hurda malzemesi. 12 yıldır bu araçlar kaç kilometre yapmış? 12 yılda 300 bin kilometre yapmışlar. Bunun adı çok büyük bir fiyaskodur. Bu araçların alımına onay vererek garip gurabanın parasını, İstanbullunun parasını hiç edenlere ne olmuş? Makamdan ayrılmışlar, bitmiş. Bu kadar basit mi? Biz bunun hesabını sormayacak mıyız? Burada bir para iç edilmiştir ve halkın parası çarçur edilmiştir.”

BALYALI ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

AKP'li meclis üyeleri, İETT ihalelerinin yandaşa peşkeş çekildiğini savunarak Ayazağa'daki garajın ihale ile satışa çıkarmasına ilişkin eleştirilerde bulundular. AKP döneminde İBB'nin kendi öz kaynakları ile otobüs aldığını Cumhurbaşkanlığı onayına ihtiyaç duymadığını belirterek İETT bütçesinin doğru kullanılamadığını öne sürdüler. Eleştirilere yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Peşkeş çekmek, ihaleleri yandaşlara vermek gibi kastını aşan söylemlerde bulunuldu. Bunların hepsini reddediyoruz” dedi.

“GÖBEK ATARAK ARSA SATIŞI YAPMIYORUZ”

Ayazağa'daki İETT arazisinin satışıyla ilgili de Balyalı “Burada yasa dışı bir şey yok. Geçmiş dönemde milyonlarca dolarlık arsa satışı yapılırken arkadaşlar açısından bir sorun yoktu. Borçlanmaya izin vermiyorsunuz, metrobüs alacağız kredi onayı Cumhurbaşkanlığında bekliyor. İETT’nin bugün içinde olduğu şartlar ortada. Dolar bugün itibariyle neredeyse 10 liraya gelmiş durumda. Ülkenin ekonomik şartları neyse ve bütün kurumlar nasıl etkileniyorsa İBB de İETT de İSKİ de aynı şekilde etkileniyor. Arsa satışı yapmak elbette ki gönül istemez. Ama bir şekilde bu kurumların da ayakta kalmaya ihtiyacı var. Üstelik buranın plan tadilatı, AK Partililerin oyuyla geçmiş dönemlerde yapılmıştı ve CHP grubu olarak bunlara ‘hayır' demiştik. Ama bugünkü koşullarına göre hareket etmek durumunda olan ve bugünün ekonomik şartlarından ciddi derece etkilenmiş olan bir kuruluş olarak gelir arttırıcı birtakım önlemlere başvurmak durumunda kaldığımız için bu işlem gerçekleşiyor. Böyle göbek atarak arsa satışı yapıyor değiliz” diye konuştu.

“İBB 25 YIL BOYUNCA DIŞ BORÇLA OTOBÜS ALMADI”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da tartışma konusu olan Ağrı Belediyesi'nin aldığı otobüslerin İller Bankası’ndan borçlanılarak alındığını, dış borçla alınmadığını söyledi. Gökkuş, İBB'nin de 25 yıl boyunca dış borçla bir tane bile İETT otobüsü almadığını belirterek “Peki şimdi CHP’nin iş bilmez yönetimi neden dış borca ihtiyaç duyuyor?” diye sordu. Balyalı da İBB'nin geçmiş dönemde aldığı 2 bin 250 otobüsü kendi öz kaynakları ile almadığını belediye iştiraki İDO'yu satarak aldığını söyledi.

“BİZ UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜK”

Balyalı, AKP'li üyelerin CHP grubuna yönelttiği “İETT ilgili konuşacak bir şeyleri olmadığı için başka konulara girip ülkenin ekonomik koşullarını konuşuyorlar” eleştirisine de çok sert yanıt verdi. Balyalı “Ülkenin şartları ortada, doları 10 liraya biz getirmedik. Dünya ekonomik olarak zorda olabilir. Yani herkes bundan etkileniyor olabilir. Ama biz uçurumdan aşağı düştük. Dünyada bu ekonomik gelişmelerde bizim kadar olumsuz etkilenen hiçbir ülke yok. Biz bu şartlar altında İBB'yi, İSKİ'yi, İETT'yi yönetmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ONAY VERSEYDİ HEDEFİ TUTTURACAKTIK”

Balyalı İETT'nin bu yılkı bütçesiyle ilgili “1 milyar 644 milyon lira yatırım bütçesinin sadece yüzde 6'sı kullanılmış” eleştirisine de Cumhurbaşkanlığında bekleyen kredi onayını hatırlatarak cevap verdi. Balyalı “İlginç olan şu hem bazı şeyleri yapıyorlar hem de yapmamış gibi davranıyorlar. Mesela 2021 yılı bütçesi içerisinde Cumhurbaşkanlığında bekleyen kredi alımı ve sonrasında onlarla alınacak olan otobüsler var mıydı? Vardı. Yani Cumhurbaşkanlığından bekleyen 90 milyon avro kredi onayı; Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına çıkmış olsaydı bugün gerçekleşme yüzde 6 değil, yüzde 90'lar civarında olacak mıydı? Elbette ki olacaktı. Avro şu an 11,35 lira. Yani minimum 1 milyarın biraz üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz 90 milyon avro dediğimiz zaman. Bütün hesaplamalar Cumhurbaşkanlığı makamımızın ocak, şubat, mart ayları içerisinde bu krediye onay vereceği biçimindeydi. Sayın Cumhurbaşkanı onay vermiş olsaydı İETT olarak da biz de yatırım konusunda gerçekleşmeleri tutturmuş olacaktık” dedi.

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