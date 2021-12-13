İBB Meclisi’nde Halk Ekmek gerilimi

Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklar İBB Meclisi’nde gerginliğe neden oldu. Katıldığı bir TV programında kuyrukların kurgu olduğu yönündeki açıklaması tepki çeken AKP’li Muhammet Kaynar, vatandaşları rencide edecek bir şey söylemediğini, 'büfelere zamanında ekmek götürülmemesi nedeniyle beceriksiz yönetim yüzünden kuyrukların oluştuğunu' savundu. İYİ Partili İbrahim Özkan da 'pişkinlik' yorumunda bulundu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarının ilk birleşiminde Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklar tartışma yarattı.

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında kuyruklarla ilgili ‘kurgu’ imasında bulunarak yaptığı “Kuyrukta bekleyenlerin ekmek beklediğine emin misiniz? Onlar Özgen beyin fotoğraf çekmesini bekliyor” şeklindeki tepki çeken konuşması hakkında açıklama yaptı.

Kaynar, 14 dakikalık konuşmasının 30 saniyesinin alınarak algı yaratılmak istendiğini söyledi. Kuyrukta bekleyenlere yönelik rencide edici olumsuz bir ifadesinin bulunmadığını dile getiren Kaynar, tepkisinin zamanında büfeye ekmek götüremeyerek kuyruğa neden olan yönetime olduğunu belirtti.

“AHLAKSIZ” DEDİ

Kaynar şöyle konuştu:

* Benim söylemediğim bir sözü ben söylemişim gibi algı üreten kişi kimse ahlaksızdır. Kuyrukta bekletilen kişilere asla olumsuz bir şey söylemedim. Ey beceriksizler; size söylüyorum zamanında ekmeği getirin, kuyruklar oluşmasın.

* 3 servis yapılıyordu 2'ye düşürdüler. Onu da zamanında göndermiyorlar ve eksik gönderiyorlar. Bekleyen vatandaşı yayınlayarak asıl onlar hakaret ediyor. Ben vatandaşa söz etmiyorum. Buradaki insanların görüntüsünü çekip yayınlayacağına ekmek üret. Bu fotoğrafı çekmek için insanları orada bekletiyorlar.

* Ekmek almak on saniyelik bir işlemdir. Büfede ekmek olsa neden kuyruk oluşsun? Yeteri kadar halkçılık yaptınız. Artık milletin ekmeğinden elinizi çekin de iş yapın. Böyle şaklabanlıklarla o insanların gönlünü kazanacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sizin kötülüklerinizden Allah'a sığınıyorum.

Meclis salonundan gelen ‘özür dile’ tepkileri üzerine Kaynar “Ya ahlaksızlığı, yalancılığı, sahtekarlığı yapan sensin, ben niye özür dileyeyim” karşılığını verdi, Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurul Başkanvekili Özgen Nama'nın şirketten 20 bin lira huzur hakkı aldığını, tüm yönetim kurulu üyelerinin toplam huzur hakkının 200 bin lira olduğunu öne sürdü.

“ÇYDD'YE BAĞIŞLIYOR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Nama'nın aldığı huzur hakkını her ay ÇYDD'ye bağışladığını açıkladı. Kaynar'a çok sert tepki gösteren Özkan şunları söyledi:

* Muhammet beyin çıkıp özür dilemesi gerekiyor. Sanki İBB yönetimi bu fakirliğin, fukaralığın sebebi. Sanki o insanlar fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor.

* Bir kuru ekmeğe muhtaç ettiniz bu insanları. Utanmadan bunları söylüyorsunuz. Çıkıp özür dileyeceksiniz. İstanbul Halk Ekmek fabrikası sizin döneminizde 800-900 bin ekmek üretiyordu. Bugün ise sadece 1.5 milyon adet somun ekmek üretiliyor.

* Bugün 600 Halk Ekmek büfesinde, 1.25 lira için binlerce insan kuyrukta bekliyor. İnsanlar haklarını helal etmiyor.

“HEP BİZ Mİ SINANACAĞIZ?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakara suresinin 155'inci ayetini okuduğu “Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele” şeklindeki konuşmasını hatırlatan Özkan şu ifadeleri kullandı:

* Türk milletinin kaderi midir bu? Hep biz mi sınanacağız? Hristiyan dediğini Danimarka, İsveç, hiçbir şeye inanmayan Finlandiya'yı sınamıyor bizleri mi sınıyor hep? Beceriksiz bir yönetim var. Yönetemiyorsunuz ülkeyi.

* Eğer ayetlerle mukabele edecekseniz ben size İsra suresinin 16'ncı ayetini hatırlatırım. Mealini söyleyeyim ‘Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine emirler veririz.

* Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helaka müstehaktır. Biz de oranın altına üstüne getiririz. Umarım ki bu ayet şu an gerçekleşmiyordur.

“AK PARTİ GRUBUNUN YAPTIĞI PİŞKİNLİK”

Özkan “Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanları yıllarca aşla kandırdınız. Çok üzgünüm burada ekmeği konuştuğunuz için. AK Parti grubunun yaptığı da pişkinlik. Artık bu pişkinliği dinlemek istemiyoruz. İstanbul halkı, Türk halkı bunu hak etmiyor”diye konuştu.

“DİNLERKEN UTANDIM”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da şöyle konuştu:

* O akşam izlerken ne kadar utandıysam bugün dinlerken de aynı şekilde utandım. Büyük bir suçluluk psikolojisi ile söylenmiş sözler. Belediye yönetimine hakaretler yağdırdı. Cevap hakkı sınırlarını aşan içindeki hırsı atmaya çalışan utanarak dinlediğim bir konuşma oldu.

* Muhammet bey hiç cevap vermeseydi, veya ‘kendimi yanlış ifade ettim, özür diliyorum' deseydi başımın üstünde yeri vardı. Arkadaşlarımıza ‘şerefsiz, ahlaksız', yöneticilere ‘beceriksizler' dedi. Bir özür dilemek kendine çok gelmiş olacak ki bu konuşmayı yaptı.

* Muhammet beye bir tavsiyem var; siyaset her şey değil vicdani sorumluluklarımız daha önemli. Siyaset yaparken vicdanımızı yanımızda taşımalıyız. Muhammet beyin meclisten ve İstanbul halkından özür dilemesini bekliyorum.

* Çünkü Halk Ekmek ve ekonomi üzerine tartışmalar önümüzdeki dönemin en önemli tartışmaları haline gelecektir. Ülkenin ekonomik bir sıkıntısı var ve süreç devam ediyor. Muhammet bey bu tavırla devam ederse bu tartışmaların olumsuz anlamda en önde gelen isimleri arasında olur

“ANNEM DE HALK EKMEK ALIYOR”

Kaynar ise “Ben Halk Ekmek önünde kuyrukta bekleyenleri rencide eden bir şey söylemedim. Bana yakışmaz. Benim annem de ben kendim de Halk Ekmek'ten ekmek alıyorum. Ben olumsuz bir şey söylemedim diyorum hâlâ özür dile diyorlar” karşılığını verdi.

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