İBB Meclisi’nde icraat tartışması: AKP’ye CHP’den sert yanıt

AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İBB’nin 2.5 yıldır hiçbir özgün projeye imza atmadığını söyleyerek açtığı öğrenci yurdunu da eleştirdi. Çağırıcı’ya yanıt veren CHP’li Mesut Kösedağı, “Yarım bıraktığınız projelerden 2.5 yıldır kafamızı kaldıramadık. Beğenmediğiniz 600 kişilik yurdu, yönettiğiniz 25 yıl içinde her sene açsaydınız bugün İstanbul'da 15 bin kişilik öğrenci yurdu olurdu. Siz hepsini vakıflara, derneklere, cemaatlere peşkeş çektiniz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının ilk birleşiminde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın gündem dışı konuşma yaptı. Çağırıcı, yeni İBB yönetiminin 2.5 yılda hayata geçirdiği hiçbir özgün proje olmadığını savunarak AKP'nin projelerini sahiplendiğini söyledi.

“YÜZDE 1'DE BIRAKTIĞINIZ PROJELERDEN KAFAMIZI KALDIRAMIYORUZ”

Çağırıcı, AKP döneminde başlatılan bir çok projenin de şu an yarım bırakıldığını söyledi. Çağırıcı'ya cevap veren İBB Meclisi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, şu ifadeleri kullandı:

* Dedi ki ‘İBB’nin hiç projesi yok.' Bütün İstanbul’da o kadar çok yarım bıraktığınız, fizibilite etmediğiniz, hesaplamadığınız, bakkaldan sakız alır gibi ihaleye çıkıp sonra iş ödemeye geldiğinde tırnak içinde ‘patladığınız', müteahhitleri batırdığınız, meydanları kapattığınız, hiçbir iş yapmadığınız, başlayıp başlayıp sadece yüzde 1'de bıraktığınız projelerden kafamızı kaldıramıyoruz sayın başkan. 2.5 yıldır kafamızı kaldıramadık. Tamam bitti diyoruz. Bir şikayet daha geliyor. Yine gidiyoruz.

Önceki dönemde 10 metro inşaatının durdurulduğunu hatırlatan Kösedağı “İstanbul’un kalbine dinamit döşediniz. Hepsinde çökme tehlikesi vardı. O kararları aldığınızda sayın başkan baktınız mı? Biz buna nereden başlayacağız, nasıl bitireceğiz, hangi istasyonda açacağız diye. Mevlüt bey (Uysal) geldi. ‘Böyle şey olmaz' dedi. Bir baktık 10 tane İstanbul’un metro ihalesi iptal edildi. Ne kadar süreyle? Bir ay süreyle mi? İki ay süreyle mi? İki yıl süreyle, iki yıl… Geldik hepsini tek tek açıyoruz. Hepsi çalışıyor” diye konuştu.

“HEPSİNİ VAKIFLARA PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ”

Çağırıcı'nın İBB'nin açtığı yurtlara ilişkin eleştirisine de tepki gösteren Kösedağı şunları söyledi:

* Dediniz ki ‘koskoca İBB 600 kişilik yurt açmış, bununla övünüyor.' Sayın Lokman başkanım, değerli AK Parti grubu. Beğenmediğiniz 600 kişilik yurdu, yönettiğiniz 25 yıl içinde her sene açsaydınız bugün İstanbul’da 15 bin kişilik öğrenci yurdu olurdu. Kaç kapasiteyle devraldık biliyor musunuz? Sıfır. Koca sıfır. Hiç yoktu.

* Niye yoktu başkan biliyor musunuz? Hepsini vakıflara, derneklere, cemaatlerinize peşkeş çektiniz. Hepsini geri alacağız. Hiç merak etmeyin. Kime vereceğiz biliyor musunuz? İstanbul halkının gençlerine, öğrencilerimize vereceğiz.

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