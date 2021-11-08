İBB Meclisi’nde Lütfü Türkkan gerginliği

İBB Meclisi’nin ilk oturumunda, şehit yakınına küfür tartışması ile gündemde olan İYİ Partili Lütfü Türkkan, gerilime neden oldu. Oturum, meclisteki tüm siyasi parti gruplarının şehitler anısına saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı ancak sonrasında “şehitleri siyasete alet etmeyin” tartışması çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Kasım ayı oturumlarının ilk birleşiminde şehit yakınına küfür eden ve özür dileyip grup başkanvekilliği görevinden istifa eden İYİ Partili Lütfü Türkkan tartışmaya neden oldu.

İBB Meclisi AKP Grup Sözcü Murat Türkyılmaz, oturumun başında söz alarak parti adı vermeden olaya atıf yaptı. Şehit yakınlarına yönelik hakaretleri kınadıklarını söyleyen Türkyılmaz, şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasını teklif etti. Meclis üyeleri hep birlikte bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

“ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN”

Ardından İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık söz alarak şehitler üzerinden siyaset yapılmasını kınadıklarını belirterek “Bingöl'de yaşanmış nahoş bir olayın meclise getirilmesini doğru bulmuyorum. Bu ülkede ‘şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı yasaklandı. Ülkücülerin şehit cenazelerine gitmeleri yasaklandı” dedi. Oturumu yöneten Okul da şehitlerin siyasete alet edilmediğini, çirkin bir olaya karşı meclisin ortak bir tepki koyduğunu söyledi. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganını kim yasakladı bilmiyorum. Parti adı vermeden şehit yakına edilen küfre karşı bir teklifte bulunduk. Biz siyasi malzeme yapmadık” karşılığını verdi.

“ŞEHİTLERE ‘KELLE' DENDİ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da “Murat beyin saygı duruşu teklifi elbette kıymetli. Parti ismi vermedi ancak o vekil İYİ Partili. Sayın genel başkanımızın isteği üzerine de görevinden istifa etti. Bu kötü söz partimizi bağlar, kabul ediyoruz. Sayın genel başkanımız da gereğini yapmıştır. Biz şehitler üzerinden siyaset yapmayız. Bu ülkede şehit yakınları; Cumhurbaşkanı şehitler için ‘kelle' dediği zaman da Apo'ya ‘sayın' denildiği zaman da rencide oldu. Cumhurbaşkanı ‘karakteri bozuk şehit babaları var' da dedi. Çözüm sürecinde Barzani'ye konfeti atan da temizleyen de sizlersiniz” diye konuştu.

“MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETSİN”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da söz alarak Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden istifa etmesinin yeterli olmadığını milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini söylediler. İYİ Partili Özkan da şunları söyledi:

“Siyasette söz çok önemlidir. Siyaset ne söyleyeceğini bilme sanatıdır. Grup Başkanvekili hatasını kabul ederek istifa etti. Milletvekilliğinden istifası farkı bir şey. Muhakkak kendi kurulları değerlendirecektir. Partinin iç işlerine karışıyor, istikamet vermek istiyorlar. Genel başkanımız bir irade ortaya koymuştur, grup başkanvekili görevinden istifa etmiştir. Bizim için yeterlidir. Kamu vicdanı bunun hesabını soracaktır. Biz de gerekli açıklamaları yapacağız. Siyasette nezaket önemlidir. İYİ Partili vekillerin vatan severliğini sorgulamayın. Bu ülkede Cumhurbaşkanına hakaret etti diye oğlunun vücudundan 7 kurşun çıkan 70 yaşındaki Pakize anneyi, mahkeme kapılarından süründürenlere bir şey diyemediniz. “