İBB Meclisi’nde yurt tartışması! CHP’den AKP’ye sert yanıt

Türkiye’nin gündemindeki yurt sorunu İBB Meclisi’nde de gündeme geldi. AKP döneminde İBB’nin cemaat ve vakıflarla yurt açmak için yaptığı protokollere dönük eleştirilere AKP’li Faruk Gökkuş “Gençlere güvenmiyorsunuz” yanıtını verdi. CHP’li Tarık Balyalı da “Biz gençlere güveniyoruz da sürekli kandırılan arkadaşlara güvenemiyoruz” diye tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumları, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Mecliste konuşma yapan CHP'li İBB Meclis Üyesi Gencay Özcan, üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorununa dikkat çekti.

Özcan, AKP döneminde İBB’nin yandaş vakıf, cemaat ve tarikatlarla öğrenci yurdu konusunda yaptığı işbirliğini eleştirerek İBB'nin yeni yönetim açtığı öğrenci yurtlarını anlattı. Özcan “Vakıflar yurt açabilir, ama bunu 16 milyon İstanbullunun kaynakları ile yapamaz. Bu 16 milyon İstanbullunun malına çökmek olur” dedi.

“GENÇLERE GÜVENMİYORSUNUZ”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, eleştirilere şöyle yanıt verdi:

* Cemaatlere hizmet etmiyoruz, 16 milyon insana hizmet ediyoruz diyorsunuz ya, siz aslında gençlere güvenmiyorsunuz. Bir genç 18 yaşında geldiyse, üniversiteye gidiyorsa biz o gence güveniyoruz. O genç düşünerek aklıyla nereye gideceğine, hangi fikre sahip olacağına karar verir.

* Gençlerden korkmayın, güvenin. Bu vakıfların ne yaptığını gerçekten bilmiyorsunuz. Ensar Vakfı, İlim Yayma Vakfı Fatih'te. Gidin görün ne öğretiyorlar. Öcü değil onlar sizi yemezler. O çocuklar vatan millet sevdası ile yetiştiriliyor. Gençlere güvenin.

“SÜREKLİ KANDIRILAN ARKADAŞLARA GÜVENMİYORUZ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Gökkuş'a sert yanıt verdi. Balyalı, şu ifadeleri kullandı:

* Biz gençlere güveniyoruz da sürekli kandırılan arkadaşlara güvenemiyoruz bir türlü. Onlar öyle bir kandırılıyor ki o cemaatler, vakıflar başımıza darbe olarak geliyorlar, 15 Temmuz olarak dönüyorlar.

* Geçmişte besleyip büyüttükleri, ne istedilerse verdikleri cemaatlerin bu ülkeye neler yaşattıklarını biz 15 Temmuz'da gördük. Hani kandırıldık falan diyorlar ya; onlar işlerine geldiklerinde kandırıldık diyorlar.

* Siyaseten işlerine öyle geldiği için 2002 yılından 15 Temmuz'a kadar bütün ilişkilerini devam ettirdiler. Bu milletin başına o çoraplar o yüzden örüldü. Biz gençlerin aklına da güveniyoruz, ama sürekli kandırılanlara güvenmiyoruz.

* 15 Temmuz'dan önce bunu yaşadık. Ders alınması gerekiyordu. Arkadaşların ders almadığını gördüğümüz için biz onlara güvenmiyoruz.

AKP'İN EK TEKLİFLERİ TARTIŞMA YARATTI

Gündeme ek olarak AKP'li meclis üyeleri ek gündem teklifinde bulundu. İBB mülkiyetindeki Kağıthane'deki Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivleri Külliyesi Hizmet Binası'nın bir kısmı ile binanın arkasında güvenlik nedeniyle duvarlarla çevrili yeşil alanın bir kısmı için daha önce alınan tahsis kararının 25 yıllığına bedelsiz olarak devam etmesi talep edildi.

İBB'nin geriye dönük olarak Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan kendi mülkiyetindeki alanları kullandığı için 16 milyon lira işgal tazminatı (ecrimisil) istediği de belirtildi.

CHP grubu, devlet kurumunun İBB yönetiminden değil AKP'li meclis üyeleri aracılığı ile tahsis talebinde bulunulmasını eleştirdi ve usule aykırı buldu.

Yine AKP grubunun teklifi ile Bağcılar'da eğitim tesisi alanındaki bir parselin fonksiyonunun ‘sosyal kültürel tesis’ olarak değiştirilmesi istendi. Bu teklif de usul tartışmasına neden oldu. İki teklif de tartışmalar arasında incelenmek üzere komisyonlara sevk edildi.

DIŞ BORÇLANMA TEKLİFLERİ

Komisyonlara sevk edilen başkanlık teklifleri arasında iki borçlanma talebi de yer aldı. Komisyon incelemesinin tamamlanmasının ardından Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı projelerinde kullanılmak üzere 150 milyon Avro ve 34 adet tramvay alımı için 57 milyon 800 bin Avro dış borçlanma teklifleri meclis gündemine alınarak oya sunulacak.