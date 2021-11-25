İBB, metrodaki saldırının ardından harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırı girişimi hakkında açıklama yaptı.

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İstanbul Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nda 3 kadın yolcuyu bıçakla tehdit ederek küfürler savuran Emrah Y. isimli saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Saldırgan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, “Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu’ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet’te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir.” dedi.

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