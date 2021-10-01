İBB, nargile kafelerin işgal ettiği tarihi sarnıcı restore edip halka açtı
İBB, İstanbul'da yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi Bebek Sarnıcı'nın restorasyonunu tamamladı. Tarihi sarnıcın halka açıldığı ve sanat mekanı olarak kullanılacağı duyuruldu.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yıllarca nargile kafelerin tentelerle önünü çevrelediği tarihi su sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras ekipleri tarafından restore edilip sanat mekanına dönüştürdü.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyonu tamamlanan tarihi sarnıcın son görüntülerini paylaştı.
İLK SERGİSİ AÇILDI
Polat, “Beşiktaş Bebek meydanında nefis bir mekan, tarihi Bebek Sarnıcını restore ederek sanat galerisine dönüştürdük. İBB Bebek Sarnıcı Galerisi ilk sergisi ile açıldı; “Yol” Alper Aydın Sergisi sizleri bekliyor” açıklamasında bulundu.