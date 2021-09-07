İBB, restore ettiği tarihi çeşmenin yeni halini paylaştı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu’ndaki 2. Mahmut Çeşmesi’nin restorasyonunun tamamlandığını duyurarak yeni halini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras birimi, geçtiğimiz sene eylül ayında Beyoğlu'ndaki Çeşme Sokak’ta bulunan 2. Mahmut Çeşmesi'nin restorasyonuna başlamıştı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyonun tamamlandığını duyurdu. Polat, tarihi çeşmenin yeni halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.