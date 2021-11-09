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İBB Sözcüsü Ongun: Emirgan’daki işgaller kaldırıldı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, kamusal alanı işgal ettiği tespit edilen işletmelere denetim yapıldığını duyurarak, "İBB, İstanbul’da yıllarca işgal edilmiş kamusal alanları işgalden kurtarıp halkın kullanımına açmaya devam ediyor. Bugün Emirgan’daki işgaller kaldırıldı. Çalışma devam edecek” açıklamasında bulundu.

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İBB Sözcüsü Ongun: Emirgan’daki işgaller kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamusal alanları işgal eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sarıyer ilçesine bağlı Emirgan semtinde gerçekleşen denetimlerde kamusal alanı işgal ettiği tespit edilen işletmelere İBB zabıtaları tarafından müdahale edildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul'da işgallere izin verilmeyecek. İBB, İstanbul'da yıllarca işgal edilmiş kamusal alanları işgalden kurtarıp halkın kullanımına açmaya devam ediyor. Bugün Emirgan'daki işgaller kaldırıldı. Çalışma devam edecek” dedi.

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