İBB Sözcüsü Ongun paylaştı: ‘İstanbul’daki muhalefet partisinin yeni yalanı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin reklama 849 milyon lira bütçe ayırdığı iddiasına yönelik açıklama yaparak, "Ne bu amaçla kullanılan bütçe ne de böyle bir ihale var" dedi.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB yönetiminin 2022 bütçesinde reklama 849 milyon TL ayırdığı yönündeki iddiaya sosyal medya hesabından cevap verdi.

İddiaları yalanlayan Ongun şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul'daki muhalefet partisinin yeni yalanı: ‘İBB, reklama 849 milyon lira bütçe ayırdı.’

* Ne bu amaçla kullanılan bütçe ne de böyle bir ihale var.

* Özetle hiçbir açıklamalarına inanmayın, çaresizler, manipülasyon ve çarpıtmadan başka çareleri yok.

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