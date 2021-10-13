İBB Sözcüsü Ongun: TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik

İBB Sözcüsü Murat Ongun, devlet içinde kadrolaşma iddiası ile gündeme gelen TÜGVA yöneticilerinin İBB'de de işe alındığının tespit edildiğini duyurdu. Ongun, "İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi

Sozcu.com.tr

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Devlet içinde kadrolaşma iddiasıyla gündeme gelen TÜGVA hakkındaki tartışmalar sürüyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun TÜGVA sosyal medya hesabından TÜGVA hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Devletin çeşitli kademelerine yerleştiği öne sürülen TÜGVA yöneticilerinin İBB’de de işe alındığını ifade eden Ongun, CHP’nin İBB seçimlerini kazanması sonrası söz konusu kişilerin görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

“İBB'NİN BALLI KAYNAK OLARAK KULLANILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Ongun konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB'de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015'te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019'da işten ayrılmış. İBB'nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

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