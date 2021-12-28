İBB Sözcüsü Ongun’dan Tevfik Göksu’ya yanıt: Bir kez daha kendini ifşa etti

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun videolu paylaşımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırarak İBB'ye 45 bin kişinin alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Göksu'nun videoda elinde tuttuğu belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan Ongun, "Gördüğünüz gibi basit bir çıktı. Cumhurbaşkanını yanıltan verilerin mimarı bir kez daha kendini ifşa etmiştir. Not: KİPTAŞ binasına 6.539 kişi sığmaz" ifadelerini kullandı.

Sözcü İstanbul

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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapmış ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “İBB’de 13 bin 353 kişiyi işinden ettin ve partizanca, adaletsiz bir şekilde de 45 bin 29 kişiyi işe aldın” ifadelerini kullanmıştı. Göksu işe alım bilgilerini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırmıştı.

“CUMHURBAŞKANINI YANILTAN VERİLERİN MİMARI BİR KEZ DAHA KENDİNİ İFŞA ETMİŞTİR”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Göksu’nun videoda elinde tuttuğu belgeleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* Hazırladığı videoda ‘Çalışma Bakanlığı verisine göre İBB'de 45 bin kişi işe alındı’ diyen kişinin ‘resmi evrakı’ ektedir, gördüğünüz gibi basit bir çıktı.

* Cumhurbaşkanını yanıltan verilerin mimarı bir kez daha kendini ifşa etmiştir. Not: KİPTAŞ binasına 6539 kişi sığmaz.

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