İBB robotu Türkiye’nin ilk 3D binasını inşa etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iştirak şirketi İSTON tarafından tamamı yerli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk 3D beton yazıcı teknolojisi kullanılarak inşa edilen binayı gezdi. İmamoğlu, “Teknolojik olarak çok yeni bir uygulamadan bahsediyoruz. Türkiye'de bir ilk. Çok kıymetli ve değerli. Bu sektörün içinden gelen birisi olarak böylesi bir pratiğin, böylesi hızlı bir imalat kabiliyetinin çok değerli olduğunu hissedebiliyorum. Belki burada 100 metrekarelik bir yapıyı konuşuyoruz ama bu işin önü çok açık” dedi.

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Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinden İSTON'un, Çamlıca'da yapımını sürdürdüğü İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü Üsküdar Şeflik Ofisi'nin inşaat alanını gezdi. İmamoğlu, bittiğinde Türkiye'nin ilk 3D beton yazıcı teknolojisi kullanılarak inşa edilmiş yapısı olacak binada inceleme gezisi yaptıktan sonra değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

İSTON'un çalışmayı uzun süredir yürüttüğünü belirten İmamoğlu, “Aslında bu teknolojik olarak çok yeni bir uygulamadan bahsediyoruz. Türkiye’de bir ilk. Çok kıymetli ve değerli. Bu sektörün içinden gelen birisi olarak böylesi bir pratiğin, böylesi hızlı bir imalat kabiliyetinin çok değerli olduğunu hissedebiliyorum. Belki burada 100 metrekarelik bir yapıyı konuşuyoruz ama bu işin önü çok açık. Ben bunu hissediyorum” dedi. İnşaat alanını şaşkın bir şekilde gezdiğini dile getiren İmamoğlu, “Çünkü neticede geleneksel bir takım uygulamaların içinde büyüdüm ve çok iş yaptım. Ama burada işin içerisinde robotik kol var. Ve bu mekanizmayı çalıştıran bir uygulama var. Arkada da buna yine beton imkanı sağlayan bir sistem var. Kalıp maliyeti, iş gücü maliyeti. Güvenlikle, iş güvenliğiyle ilgili birtakım tereddütlerin hemen hemen tümden bertaraf edildiği ya da tümden bunlardan tasarruf sağlandığı bir sistemle bir yapı imalatı” diye konuştu.

“TALEPLER VAR”

Teknolojinin çok yeni olduğunu ve yapı sisteminin bir standardı olmadığının da altını çizen İmamoğlu, “Dolayısıyla belki de bundan bile tasarruflu hale gelebilecek bir süreç söz konusu. Yapının sağlamlığı, beton kalitesi C50-C60 seviyesinde. Şu anda bildiğimiz yapıların hiçbirinde böyle bir kıvam yok. Bu robotik kol, yazılım, bizim imalatımız. Yüzde yüz yerli bir anlayışla gidiyor arkadaşlarım. Beton bizim imalatımız ki muhtemelen bu betona ayrıca yurt içi ve yurt dışından talep gelecek. Görüşmeler ve talepler söz konusu” dedi.

“EKSTRA İZOLASYONA GEREK YOK”

Üretilen beton ve duvarın özellikleri hakkında bilgi veren İmamoğlu, “ Hem ses hem ısı izolasyonu açısından çok soğuk coğrafyalarda bile uygulandığında ekstra bir izolasyona ihtiyaç duymadan bu yapı sistemiyle binayı bitirebiliyorsunuz. Kapı formları yine bu teknikle imal edilirken, mimari açıdan da estetik açıdan da belki de kusursuza yakın” ifadelerini kullandı.

15 GÜNDE BİTECEK

İmamoğlu, yeni teknoloji ile işlerin çok daha hızlı yapılabildiğinin de altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yapıyla ilgili öngörülen süre 15 gün. Bunu iki makineyle 7-8 güne dahi düşürebiliyorlar. Çok avantajlı. Yani özellikle işçilikler yüzde 15 sıkı bir maliyet farkı ortaya çıkıyor. Biraz daha toleranslar çalışıldığında bu daha da maliyetleri aşağı çekeceklerini görebiliyorum.”



BİNAYI GEZDİ, BİLGİ ALDI

İmamoğlu yaptığı açıklamanın ardından, inşası devam eden binayı gezdi, robot kolların ördüğü duvarları yakından inceledi. Ziyaret sırasında İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Başkan Danışmanları Ertan Yıldız, Murat Ongun, İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Gökay da eşlik etti. Yüzde 100 Türk sermayeli İSTON tarafından üretilen Türkiye'de ilk beton yazdırabilen 3 boyutlu robotik yazıcı; 6 eksenli robotik kol, geliştirilen paletli yürüyen aksam ile mobil hale getirildi. İSTON tarafından yazıcıda kullanılan beton harcı üretebilecek bir mobil beton santrali geliştirildi. İstenilen şehir ve bölgede yerinde imalatla yapı inşası mümkün olabiliyor. Robotik yazıcının maliyeti; yazılım, eğitim, harç üretimi, malzeme dahil 1.5 milyon TL. AB fonlarından yaklaşık 400 bin TL teşvik alındı. 600 bin TL teşvik ise değerlendirme aşamasında.