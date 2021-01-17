İBB, yarına kadar devam edecek kar yağışı için teyakkuzda

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, Perşembe akşam saatlerinde başlayan kar yağışlarının Avrupa Yakası'nın doğusu ile Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde Pazartesi (Yarın) akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Halihazırda şehir merkezinde 0°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren daha da soğuyarak eksili değerlere gerileyeceği tahmin ediliyor.

İBB EKİPLERİ 7 BİN PERSONELİ İLE SAHADA

Olumsuz hava koşullarının kent yaşamını etkilememesi için İBB, bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personeli ile sahada görev alıyor. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Meydana gelen trafik kazaları, ağaç devrilmeleri, su birikintisi ve istinat duvarı çökmesi ihbarlarına müdahale edildi. AKOM'dan paylaşılan verilere göre kar yağışı nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Trafik kazaları, istinat duvarı yıkılması, ulaşım aksamaları gibi gelen ihbarlar İBB ekipleri tarafından değerlendiriliyor.

KARIN KOORDİNASYONU AKOM'DAN YÜRÜTÜLÜYOR

İBB Birimleri (İtfaiye, Yol Bakım, Zabıta, Atık Yönetimi, İBB Trafik, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçeler, İSFALT, İSBAK, İşletmeler, Muhtarlıklar ve Gıda, Destek Hizmetleri,) ve Emniyet, Karayolları, KMO, ICA, İGA temsilcileri AKOM'dan çalışmalarını koordine ediyor. Şehir Hatları, HEAŞ (S. GÖKÇEN), BEDAŞ, AYEDAŞ ile komuta merkezlerinden irtibat sağlanıyor.

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar, trafik kamera görüntüleri doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Şu zamana kadar buzlanma yaşanan yollara yapılan müdahaleler şu şekilde:

• Yol Bakım 7.640 ton tuz,

• Karayolları 1.900 ton tuz, 191 üre,

• ICA 393 ton tuz, 115 ton solüsyon, 6 ton üre

• KMO 2.141 ton tuz, 241 ton solüsyon kullanıldı.

• İBB Atık Yönetimi ekipleri üstgeçitlerde, otobüs duraklarında vb. kar küreme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapıldı.

MOBİL BÜFELER YOLA ÇIKTI

İBB Lojistik Destek Merkezi’ne ait Mobil Büfeler, kentin yoğun olan Kavacık, Mahmutbey ve Kartal gişelerine hareket etti. Mobil Büfeler, trafikte seyir halinde olan vatandaşlara kumanya, çay, hazır çorba ve su hizmeti sunuyor.

İBB, TOPLAM 280 EVSİZ VATANDAŞI MİSAFİR EDİYOR

Halihazırda 133'ü Florya, 124'ü Esenyurt olmak üzere toplam 254 erkek, 23 kadın (Kayışdağı) toplam 280 evsiz vatandaş, olumsuz kış şartlarından etkilenmemeleri için İBB kamplarında misafir ediliyor.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için 200 noktaya düzenli olarak besleyici değeri yüksek kuru mama bırakıldı.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB'nin kışa hazırlık kapasitesi şöyle açıklandı:

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

Personel Sayısı: 7.031

Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351

Tuz Stoku: 301.308 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için): 147

Vinç – Kurtarıcı Sayısı: 13

Metrobüs Güzergâhı: 110 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon