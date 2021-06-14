İBB’de mülk tartışması: İmamoğlu veto etti

İBB Meclisi'nin mayıs ayı oturumları sırasında dikkat çeken iki tahsis kararı alınmıştı. Şile Çavuş Mahallesi’nde 7 bin 535 metrekarelik parsel üzerinde yer alan ek hizmet binası olarak kullanılan Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü binası, AKP’li Şile Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devredilmişti.

AKP-MHP grubunun oyları ile alınan devir kararına CHP “hayır” oyu kullanmıştı.

Güngören Güneştepe Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Millet Bahçesi yapılmak üzere yatırım programına alınan TOKİ tarafından proje çalışması yürütülen bölgede kalan, mülkiyeti İBB’ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik alan da 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP’li Güngören Belediye Başkanlığı’na oy çokluğu ile tahsis edilmişti.

Devredilen parseller üzerinde Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe Spor Sahası ve kültür merkezi bulunuyor.

MECLİSİ İADE EDİLDİ

Oy çokluğu ile alınan iki tahsis kararı, 14 Haziran günü başlayan İBB Meclis oturumlarının gündemine tekrar girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Güngören'deki İBB arazilerinin AKP'li ilçe belediyelerine tahsis kararlarını yeniden görüşülmek üzere meclise iade etti. İmamoğlu'nun veto ettiği kararların haziran ayı oturumlarında oya sunularak karara bağlanması bekleniyor.

SERVİS ARACI TEKLİFİ DE İADE EDİLDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, mayıs ayı oturumlarında Cumhur İttifakı'nın verdiği pandemi nedeniyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere İETT'nin ilave 250 adet yeni hattı faaliyete geçirmesi, 66 bin servis aracının geçici olarak toplu taşıma sistemine entegre edilmesi teklifini de veto etti. Teklif mecliste yeniden görüşülecek. Geçtiğimiz ay oy çokluğu ile kabul edilen teklife, CHP usul olarak doğru olmadığı gerekçesi ile “hayır” oyu kullanmıştı.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da teklifin bilime ve ilime aykırı olduğuna dikkat çekerek “Bu öneri yerine İstanbul'un mevcut trafiğiyle ilgili kafa yormalısınız” demişti. İstanbul trafiğini düzenlemenin en önemli şartının kademeli mesai saatine geçiş olduğuna vurgu yapan Sarı, AKP grubunun bu teklif için harcayacağı enerjiyi, esnek mesai saati uygulaması için kullanılmasını istemişti.