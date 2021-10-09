İBB’den çarpıcı uyarı: Yarım bırakılan projeler, İstanbul’un altına döşenmiş bomba gibi

İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, 2019 yılında devraldıkları ve 2023 yılında açılmasını planladıkları Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının geldiği aşamayı anlattı. Alpkökin, projenin önceki yönetim tarafından yüzde 4 oranında yarım bırakıldığını, şu anda ise yüzde 40 oranında ilerletildiğini belirterek, "Eski yönetim tarafından yarım bırakılan projeler, İstanbul'un altına döşenmiş bomba gibi” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, 2023’te açılması planlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının geldiği aşamayı anlattığı basın turu düzenledi. Alpkökin, ‘dev köstebek’ olarak bilinen, Tünel Sondaj Makineleri’nin (TBM), yüzde 70 oranında ilerlediğini ve bu hattın, 2023 yılında açılmasını planladıklarını belirtti.

“DEV KÖSTEBEK GÖRÜNDÜ”

Doç. Dr. Alpkökin’in, bugünkü turu sabah saatlerinde, SBÜ Hastane İstasyonu’ndan başlayarak, Ataşehir istasyonunda son buldu. Dev köstebek ise, yine sabah saatlerinde SBÜ Hastane istasyonunda, ‘istasyon aynası’ denilen çıkıştan çıktı.

“1800 PERSONELLE 24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞMA”

Uzunluğu 13 km, seyahat süresi 21 dakika ve saatte, tek yönde 44 bin yolcu kapasitesine sahip olacak olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının, yeraltı istasyonu, 31 bin metre kare alana sahip. Alpkökin, aynı anda 33 farklı noktada çalışmaların sürdüğü projede, toplam bin 800 kişinin 24 saat aralıksız çalıştığını belirtti.

“ADETA İSTANBUL’UN ALTINA DÖŞENMİŞ BOMBA”

Doç. Dr. Alpkökin, önceki yönetim tarafından yarım bırakılan metro projelerin, İstanbul için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Önceki yönetim tarafından yarım bırakılan projelerde, ömrünü tamamlamış veya betonarmeyle güçlendirilmemiş çok fazla şaft, büyük tehlike oluşturuyordu. Şaft dediğimiz şey, yatay tünel açmak için, aşağı doğru kazılan girişlerdir. Bu şaftların en fazla 2 yıl ömürleri var.

* Şile otoyolunun altında kör tünel bırakılmış, gitmesi gereken yere gitmemiş. Bu tünele giden şaftta kapatılmış. Kredi bulup orayı kapattık. Tespit ettiğimiz 35 noktada acil önlem aldık. Eski yönetim tarafından yarım bırakılan projeler, İstanbul’un altına döşenmiş bomba gibi.

“2 AY İÇİNDE ARAÇ ÜRETİMİNE BAŞLANACAK”

Doç. Dr. Pelin Alpkökin, yerin yaklaşık 30 metre altında yaptığı açıklamada, “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattımızdayız. 13 km’lik bir hat. Anadolu Yakası’ndaki 3 metro hattıyla entegre. 2017'nin Nisan ayında ihalesi yapılmış, yer teslimi yapılmış, aynı yılın sonunda da bir yazıyla durdurulmuş. 10 Ekim 2019’dan itibaren resmi olarak çalışmalara başladık.Bu hattımız için araç üretimine de 2 ay içinde başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“200 BİN ÜZERİ YOLCU BEKLİYORUZ”

Alpkökin, metro hattının tamamen otomatik ve sürücüsüz olarak tasarlandığını söyleyerek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Tek amacımız 2023’ün sonuna hattımızı yetiştirmek. Bu hattımız, Doğu-Batı hattındaki Marmaray, M4 ve M5 hatlarımızla entegre olduğu için ve yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçtiği için açıldığında bir süre içerisinde 200 bin ve üzerinde yolcu bekliyoruz. Ve bunun özellikle Ataşehir bölgesindeki yoğun trafiğe çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz.

“HER TBM İSTASYONA GELDİĞİNDE MUTLU OLUYORUZ”

* İlk olarak, tamamlanan hatlarımızdan biri olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her TBM istasyona geldiğinde mutlu oluyoruz. Çünkü istasyon kazıları ayrı yapılıyor. Ana hat kazılarını yapan TBM’ler de ayrı bir kazı şeklinde geliyor.

* Dolayısıyla TBM’in, hiç durmadan devam edebilmesi için, istasyon kazılarının TBM’le beraber eş zamanlı gitmesi gerekiyor. Şu an için de planlandığı gibi gidiyor. Bu yüzden TBM’lerin ‘istasyon aynası’ dediğimiz çıkıştan çıkması bizi mutlu ediyor.

“2022'NİN SONUNA YETİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ “

* İstasyonlar büyük ölçüde tamamlandı. Bundan sonra artık, yolcularımızı trene aldığımız alanların giriş çıkışlarındaki kazılarımız ve kaplamaları devam edecek. Daha sonra istasyonlardaki hat işlemleri dediğimiz ray betonları, ray döşemeleri başlayacak.

* Ondan sonrada elektromekanikler, havalandırma sistemi, tüm kablo sistemi, sinyal ve haberleşme sistemleri, yürüyen merdivenler, asansörler gibi süreçler başlayacak. Ardından sinyal testleri olacak. 10 ile 12 ay kadar sürüyor. Bu süreç içerisinde, 2022'nin sonunda sinyal testlerimize başlamak için ekibimizle elimizden geleni yapıyoruz.