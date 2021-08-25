İBB’den ‘İmamoğlu istifa’ etiketiyle ilgili açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Sahte haberler gibi sosyal medyada sahte kampanyalarla da karşı karşıyayız. Bugünkü örnekte de olduğu gibi İBB Başkanımız hakkında her gün, sahte ve troll hesaplar aracılığıyla algı oluşturulmaya ve yalan haberler yayılmaya çalışılmaktadır” uyarısında bulundu.

Sözcü İstanbul

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Sosyal medyada çoğunluğunu şüpheli hesapların oluşturduğu kullanıcılar tarafından ‘İmamoğlu İstifa' etiketinin gündeme sokulmasının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun, sahte kampanya uyarısında bulundu.

Ongun, “Değerli İstanbullular; sahte haberler gibi sosyal medyada sahte kampanyalarla da karşı karşıyayız. Bugünkü örnekte de olduğu gibi İBB Başkanımız hakkında her gün, sahte ve troll hesaplar aracılığıyla algı oluşturulmaya ve yalan haberler yayılmaya çalışılmaktadır” dedi.

KILIÇDAROĞLU ‘SARAYIN ATADIĞI TROLLER’ DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyu gündeme getirmişti. “Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince, iş trollere düştü. Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, ‘Saray'ın bana atadığı troller' ifadelerini kullanmıştı.