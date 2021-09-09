İBB’den Kanal İstanbul’da konut rantı projeleriyle ilgili açıklama: Bir virüs gibi yayılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, TOKİ'nin Kanal İstanbul güzergahında konut projesi için ihaleyle satışa çıkardığı alanla ilgili açıklamada bulundu. 6 Ekim'de meraların satışa sunulacağını belirten Akgün, "Uygulamalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ve bu bir virüs gibi yayılacak” dedi. Akgün, ihale dosyasından projelerin taslaklarını da paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Tartışmalı Kanal İstanbul projesine ilişkin itirazlar sürerken Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), daha önceden mera olarak kullanılan ve imar planlarına açılan davaların devam ettiği alanlara konut yapmak için ihaleye çıkacağı duyurulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, TOKİ'nin 6 Ekim'de Kanal İstanbul güzergahındaki meraları satışa sunacağını belirterek bu konuda açıklamalarda bulundu.

“VİRÜS GİBİ YAYILACAK”

Kanal İstanbul ve çevresine inşa edilecek ‘Yenişehir'in bir rant projesi olduğunu vurgulayan Akgün, “Uygulamalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ve bu bir virüs gibi yayılacak” dedi.

YILLARDIR ‘YAPI YASAKLI’ ALANDI

Akgün, TOKİ'nin ihaleyle satışa çıkardığı alanla ilgili, “Burası Sazlıdere Barajı'nın hemen yanı. İçme suyu havzasında, kısa koruma kuşağında; ‘yapı yasaklı alanda' kalıyordu. Yıllardır buraların korunabilmesi aslında bu sayede oldu” diye konuştu.

BU ALAN TAPUDA HALEN DAHA ‘HAM TOPRAK’ VE ‘TARLA’

Kanal İstanbul'un Bakanlıkça yapılan imar planları ile bölgenin tamamının imara açıldığını hatırlatan Akgün, şöyle konuştu:

“Mayıs 2023'te bitirilmesi düşünülen 485 birimlik “bu etap”; 6 katlı, konut ve ticaret kullanımına ayrıldı. Bu arada bölge halen daha ‘havza sınırı' içerisinde! Bu alan tapuda halen daha ‘ham toprak' ve ‘tarla'.

TOKİ ADINA TESCİL EDİLDİ ŞİMDİ İHALEYLE SATILIYOR

Hatırlayalım; 2016 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu bütün ‘rezerv yapı alanı'ndaki tarım alanlarının tarım dışı kullanımını ‘uygun' görmüştü. İki yıl sonra, mera alanları yani hepimizin ortak olduğu alanlar, TOKİ adına tescil edildi. Şimdi de ihaleyle satılıyor. İmar uygulaması yapıp arsa haline getirmeye bile gerek duyulmadan. İmar planlarına açılan davalar da sürmekte iken hem de!”

“DOĞADAN MI BETONDAN MI YANA OLACAĞIZ?”

Akgün, doğadan ya da betondan yana bir tecih yapılacağını belirterek konuyu şöyle özetledi:

“Durum ortada; bu gidişatta geleceğimizin nasıl şekilleneceği de üç aşağı beş yukarı belli. Doğadan, sudan, topraktan, ormandan, ortak kamu yararımızdan mı yana olacağız? Yoksa betondan mı? Tercih basit!”

Akgün, bu konuda vatandaşların ayrıntılı bilgili alabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamu bilgilendirme platformu http://kanal.istanbul internet adresini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.