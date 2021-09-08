İBB’den Koruma Kurulu’na tepki: Halkın oylarıyla seçilen Taksim Meydanı gündeme alınmıyor

İBB, 209 bin İstanbullunun oy kullanarak seçtiği Taksim Meydanı'nın yeni tasarımının 208 gündür Koruma Kurulu tarafından gündeme alınmadığını açıkladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Tam 208 gündür her konuyu görüşen kurul Taksim’i gündeme almıyor. Yarın 32 konu görüşecekler yine sadece Taksim yok! Cevap yok, açıklama yok!” diye tepkisini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimi göreve gelince Taksim başta olmak üzere İstanbul'un ünlü meydanlarını tasarlamak üzere yarışma açarak halkın oyuna sunmuştu.

Sadece Taksim Meydanı için 146 proje başvururken, 209 bin İstanbullu oy kullanarak beğendiği tasarımı seçmiş, yarışmayı ‘Taksim Kolektifi' projesi kazanmıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, oylamadan yaklaşık 1 sene geçmesine rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün (Koruma Kurulu) konuyu gündemine almadığını açıkladı.

“CEVAP VE AÇIKLAMA YOK”

Mahir Polat, “Taksim Meydanı, tam 209.728 İstanbullunun oy kullandığı proje. Uygulayabilmemiz için 2. Nolu Koruma Kurulu'nun onaylaması gerekiyor. Tam 208 gündür her konuyu görüşen kurul Taksim'i gündeme almıyor. Yarın 32 konu görüşecekler yine sadece Taksim yok! Cevap yok, açıklama yok!” dedi.